Ya son 10 las ballenas encontradas muertas en Chubut

La Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la provincia de Chubut confirmó hoy que ya son 10 las ballenas Francas que fueron encontradas muertas en aguas del Golfo Nuevo, en cercanías de Puerto Pirámides.

Los ejemplares fueron encontrados en las costas de Cerro Avanzado, El Pedral, Puerto Pirámides, y Punta Alta. La hipótesis más fuerte sigue siendo hasta el momento la ingesta de toxinas producidas por la marea roja.

Germán Marino, ingeniero químico, e integrante del equipo de Salud Ambiental explicó que “estamos ante la presencia de un evento que si bien sucede casi todos los años esta vez tiene una intensidad muy poco habitual".

"En moluscos encontramos concentraciones altísimas”, subrayó en declaraciones radiales, e informó que habitualmente a partir de 400 unidades no se pueden consumir y en este caso “hemos encontrado 14 mil unidades y coincide con años donde ha habido letalidad en personas que los consumieron".

Marino recordó la prohibición de consumir moluscos y caracoles de la zona, y respecto a la situación de si consumir o no agua en Puerto Pirámides, el especialista dijo que “por la tecnología de la planta no debería haber inconvenientes, pero por precaución pedimos que no la ingieran”.

Al ser consultado sobre el porqué de esta floración extraordinaria de microalgas, expuso que “las últimas lluvias arrastraron agua dulce al mar con muchos nutrientes y después hubo días de mucho sol y eso puede haber contribuido al crecimiento algal", y que "es probable que este sea el pico del año".