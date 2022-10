El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano advirtió que al Gobierno "le falta más fortaleza" y reclamó "medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores", como un bono salarial por decreto.

"Al Gobierno le falta fortaleza. El Presidente (Alberto Fernández) tendría que sentar en una mesa a esos cuatro o cinco generadores de precios, especuladores, y decirles: `Hasta acá se llegó, viejo´. No se puede sostener más el aumento de los productos de la cadena alimenticia. No sé qué facultad tiene el Ejecutivo, si multarlos, clausurarlos. Pero el Gobierno falla ahí, en no sentar a estos tipos", sostuvo el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

En diálogo con Hagamos Algo Con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en La990, el referente gremial afirmó que "la mayoría de los empresarios quieren llevar adelante una reforma laboral para sacarle totalmente los derechos a los trabajadores" y advirtió que esos planteos son apoyados por "los principales dirigentes de la oposición, de la derecha".

Asimismo, Pablo Moyano se mostró en contra de un eventual congelamiento de precios y salarios: "¿Quién garantiza que yo congelo los salarios y los empresarios van a cumplir y congelar los precios? Es todo verso. Cuántos acuerdos se han hecho, de Precios Cuidados, y nadie los respeta".

Al ser consultado sobre la asunción de Raquel "Kelly" Olmos al frente del Ministerio de Trabajo, el integrante del triunvirato que conduce la CGT señaló que los sindicatos van a "colaborar, pero ella tendrá que jugar en los próximos días en distintas paritarias y ojalá que lo haga en favor de los trabajadores".

Tras contar que ya hubo un primer diálogo formal e introductorio, expresó que la funcionaria nacional "seguramente en los próximos días convocará a la CGT". Además, el referente camionero subrayó que se debe "recuperar de forma urgente el poder adquisitivo a través de distintas medidas".

"El Gobierno tendría que dar respuestas al pedido para un decreto para un bono, una suma fija urgente para aquellos gremios que no tienen salarios muy altos; eliminar el impuesto al trabajo; universalicen las asignaciones familiares. Son medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores".

Al respecto, recordó que esos planteos fueron realizados al presidente Alberto Fernández; a la vicepresidenta, Cristina Kirchner; y al ministro de Economía, Sergio Massa. Y envió un fuerte mensaje al tigrense: "Todo bien con el dólar soja, la levantaron en pala en un mes, pero empezá a tirar un poco para el pueblo trabajador. Ojalá que a la vuelta del ministro de Estados Unidos pueda hacer algunos anuncios esta semana". "El Gobierno tendría que ser más duro, tocar intereses y no sacarle Ganancias a un barrendero. Ahí está la incongruencia de nuestro Gobierno", señaló en tono crítico, el dirigente de la CGT.