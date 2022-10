Central cumplió en Ramallo y en 8vos se cruza con Sol de Mayo

El empate les servía a los dos. Al local le permitía mantenerse una temporada más en la categoría, mientras que a los dirigidos por Cristian Zurita les aseguraba el cuarto lugar y obtener la localía al menos en los octavos de final.

Al promediar el primer tiempo, un remate de Hussein pasó apenas desviado del arco defendido por Dormish. Fue la única situación clara del partido.

Ninguno se animó a más y el final llegó con el 0 inquebrantable y a cada uno con sus objetivos cumplidos.

Defensores se salvó del descenso, mientras que el Cuervo se mentaliza en octavos.

El próximo domingo recibirá a Sol de Mayo.

Todos los cruces

Olimpo vs Sansinena; Racing de Córdoba vs Sportivo Las Parejas de Santa Fe; Sarmiento vs Juventud Unida de San Luis; Villa Mitre de Bahía Blanca vs Sportivo Belgrano de Córdoba; San Martín vs Estudiantes; Ciudad Bolívar vs Douglas Haig; Central Norte vs Sol de Mayo; Independiente de Chivilcoy vs Gimnasia serán los duelos de octavos.

En caso de igualdad en los 90 minutos la definición será por penales. Cuartos, semifinales y la final también serán a un partido. (nuevodiariodesalta.com.ar)