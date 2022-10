Hace casi dos semanas espera por un turno en el Materno Infantil

“También fui dos veces personalmente al Hospital Materno para buscar que me den un turno, porque lo necesitamos urgente. Me dicen los empleados que no puede dar el turno por ventanilla, que si o si tengo que llamar telefónicamente”, dijo la señora Luisa, de Villa Mitre.

La afligida mujer llamó esta mañana al programa “Control Ciudadano” para comentar el problema de salud de su nieta.