Patronato de Paraná gritó campeón por primera vez

Patronato sorprendió a Talleres de Córdoba, lo venció por 1 a 0 y se consagró campeón de la Copa Argentina en un atractivo encuentro que disputaron esta noche, en Mendoza, en el marco de la final del certamen.

Tiago Banega, a los 32 minutos del segundo tiempo, fue el autor del tanto con el que el "Patrón" se adjudicó el triunfo.

Patronato, que superó en las instancias previas a Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata, River y Boca, logró su primer título a nivel nacional y disputará la Copa Libertadores 2023, pese a que descendió a la Primera Nacional.

Talleres comenzó el encuentro imponiendo sus condiciones, en las que propuso ser el protagonista manejando los hilos del encuentro y con un juego punzante y veloz para poner en aprietos a su rival.

Por su parte, Patronato que en los papeles planteó un estilo de juego para ser el dominador del encuentro, no le resultó por la intensidad que apeló su rival y resistió en cada ataque que recibió con la seguridad y gran labor del arquero Facundo Altamirano.

Gonzalo Álvez, desde media distancia, Diego Valoyes y Michael Santos fueron los interpretes de las mejores ocasiones para la "T" en una primera etapa en la que no pudo abrir el marcador, al igual que el "Patrón", que apenas asomó con un remate de Lucas Kruspzky, el cual fue salvado sobre la línea por la defensa.

Ya en el complemento, Talleres repitió el ritmo frenético de la primera etapa y acorraló a su rival con un cabezazo de Enzo Díaz, otro de Matías Catalán y un tiro libre de Rodrigo Garro, acciones que salvó una vez más el portero Altamirano, mientras que Marcelo Estigarribia -para el conjunto de Paraná- exigió a Alan Aguerre.

Pasada la media hora de juego, llegó el gol del título para Patronato: Banega se tiró a barrer para trabar la pelota y salió disparada hacia el arco, para colarse contra el palo derecho de Aguerre, que nada pudo hacer.

El tanto significó un golpe letal para Talleres que decayó anímicamente y pese a que tuvo una ocasión clara con una "chilena" de Valoyes, Patronato se abrazó al triunfo, controló los tiempos y se bordó su primer estrella a nivel nacional en 108 años de historia.

La historia poco conocida de Tiago Banega y Marcelo Estigarribia

Tiago Banega tiene una historia de superación que no todos conocen. Este domingo, ya con el campeonato logrado, el mediocampista festejó junto al resto de sus compañeros y eligió celebrar con alguien con el que compartió una dura etapa en los inicios de su carrera como futbolista.

Banega se sentó junto a su amigo Marcelo Estigarribia, otra de las grandes figuras de Patronato durante el año. En la entrevista con TyC Sports, Estigarribia recordó que hace siete años tuvieron que hacer trabajos de albañilería más allá de entrenar. “Laburamos juntos, sí. Laburamos juntos en Pronunciamiento (Entre Ríos). En los inicios no alcanzaba nada y teníamos que trabajar y trabajar”, confesó.

“Trabajamos de albañiles con el tío de Thiago y a la tarde íbamos a entrenar. Fue en 2015″, agregó Estigarribia.

Por su parte, Banega no pudo ocultar su sorpresa por el campeonato que acababan de lograr tras vencer a Talleres. “La verdad es que no caemos, no caemos. Por eso nos abrazamos mucho. La emoción de todo lo que pasamos, de lucharla como dice el Chelo, de albañiles y después ir a jugar. De entrenar a la noche”, agregó el autor del único tanto en la final de la Copa Argentina y el hombre que quedará para siempre en la historia de Patronato.

Video: el increíble gol de Banega que le dio a Patronato la Copa Argentina

Fuente: El Tribuno Salta y a24.com