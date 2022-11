Los puesteros del parque San Martín se deberán ir el 31 de diciembre

Susana Pontussi, interventora de espacios públicos de la ciudad de Salta, se refirió en "Contacto Estrecho" a los vencimientos de los permisos de los puesteros del Parque San Martín.

Sostuvo que en 2008 la municipalidad construye los puestos cada uno con nombre y apellido, la ordenanza era por tres años que luego se fue prorrogando pero el 31 de diciembre de este año se vence.

Resaltó que son varias las causales por las que deberán dejar el espacio que ocupan hace 14 años, "la mitad de las personas que tenían que estar no están, cuando verificamos, hay gente que debe más de 90 mil pesos, es mucho dinero, pagan por derecho de piso 7 mil pesos. Corresponde que el 31 de diciembre se vayan y los salteños podamos recuperar el espacio público, es también poner justicia, no son los únicos que necesitan trabajar, si tantos otros han podido hacerlo porque ellos no van a poder hacerlo, porque ellos van a mantener una situación de privilegio?".

La interventora contó que tuvieron varias reuniones con los puesteros y concejales, "realizamos dos ofertas distintas, una de las ofertas era trasladarlos a la playa de la terminal de ómnibus, lo rechazaron. Ahora como se dan cuenta que no va a haber una prorroga proponen hacer mejoras, pagar la deuda, pero son años de irregularidad, es una cuestión de justicia y equidad. Han tenido 14 años de una situación privilegiada hoy tendrán que hacer un esfuerzo".

"La ordenanza dice que el 31 de diciembre es el último día que pueden estar ahí" enfatizó Pontussi.