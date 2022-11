Chicoana: creen que el fuego se originó con disparos de arma

Los baqueanos sospechan que el uso de una escopeta provocó los incendios de alrededor de 200 hectáreas en el paraje Bella Vista, al suroeste de Chicoana y a unos 40 kilómetros de Salta capital. Pasaron 10 días del inicio del endiablado fuego que abarcó gran parte de la finca "La Calavera", una zona de yungas colmada de distintas especies arbóreas y el mantillo de hasta 40 centímetros de alto.

El desastre es incalculable. Pasarán décadas para recuperar la naturaleza perdida. Fueron aproximadamente 50 hombres y mujeres que lucharon día y noche con las llamas. Este jueves en la tarde comenzó el control de tizones que aún humeantes son amenazantes y las partes de los cerros con abundante cantidad de mantillo cuya mezcla de vegetación seca permitió la propagación subterránea del fuego.

"Hicimos un esfuerzo tremendo para sofocar este incendio en los cerros de La Calavera. A falta de recursos teníamos que llevar bidones de 40 litros hombreando hasta la cima de la cruz, y de ahí repartir como se podía para apagar el fuego que se iba para un lado y el otro", contó Néstor "Gringo" Mamaní.

El vecino es conocido por sus conocimientos de estos cerros que llegan hasta la quebrada de Chicoana, se extienden por El Mollar y siguen hasta Carabajal en Rosario de Lerma. El fuego fue denunciado el martes de la semana pasada, sin embargo vecinos de la zona reclamaron cómo las llamas incipientes se lanzaron el domingo en la tarde.

"Era una pelea contra el fuego que no terminaba. En la tarde lo apagamos y en la noche volvía a avivarse. Se trabajó mucho entre los bomberos, la policía, los vecinos y los voluntarios. Gracias a Dios lo tenemos controlado, una lluvia podría traer tranquilidad por estos lugares", explicó Mamaní.

El baqueano anticipó que salieron en busca de los tizones y también las huellas del inicio del fuego allá arriba cerca de la cima de uno de estos tantos cerros donde al parecer se originó todo por un aparente disparo de una escopeta. La Calavera es extensa y con gran variedad de flora y fauna. De vez en cuando algún desafortunado cazador sale a buscar liebres, chanchos y corzuelas. El cartucho aún caliente o el impacto en algún árbol podría haber sido el inicio desgraciado de semejante incendio.

"Acá no hay basura, y es poca la gente que vive en la parte de abajo. Si alguien entró pudo haber echo un tiro y en medio de tantos árboles con la sequedad que había o la caída de algo muy caliente el mantillo es suficiente para originar llamas".

Mamaní junto a bomberos salieron a buscar pruebas. Dicen que el monte tupido de harta naturaleza diezmada por el fuego va a empezar a hablar de un momento a otro. "No sospechamos de un incendio intencional. La gente viene a sacar leña para la subsistencia. Sería tonto estropear lo que te da la naturaleza para vivir. Bomberos me comentaron que sospechan de algún cazador que con sus tiros en medio de los árboles y tanta vegetación seca pudo haber sido el principio de estos incendios".

Además del "Gringo" Mamaní y otros lugareños, aseguran que se podría haber sofocado varios días antes el fuego, y que la tardanza del helicóptero y la ayuda de personal aumentaron el daño a la naturaleza. "Si la gente no pedía ayuda nadie se hubiera dado cuenta del desastre que se hubiera dado. Hasta el momento no hay una evaluación completa de los daños. Pero los árboles quemados no se van a recuperar en años".