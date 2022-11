Se firmó en Tucumán el Acta de Independencia de los jóvenes de la droga

La provincia de Tucumán aceptó sumarse a la iniciativa del padre “Pepe” Di Paola para declarar la independencia y la libertad de la esclavitud de los jóvenes de las drogas. El evento, realizado este viernes (por el 11/11/2022), en la Casa Histórica, contó con la participación del gobernador Osvaldo Jaldo, quien firmó el acta de adhesión a “Ni un pibe menos por la droga” en el marco de la peregrinación que realiza por todo el país.

“Hoy nos acompañaron autoridades institucionales y no institucionales de otras provincias que han firmado el acta para redoblar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo y así, atender la problemática de los jóvenes; tratar de no perder más chicos por culpa de la droga, estar a la par de ellos con los Hogares de Cristo y las organizaciones intermedias”, dijo Jaldo remarcar el trabajo que viene haciendo “Pepe” en distintas comunidades argentinas desde hace casi 15 años.

Estuvieron presentes la diputada nacional Rossana Chahla; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro fiscal, Edmundo Jiménez; representantes de otras provincias, jóvenes en recuperación de las adicciones, vecinos, sacerdotes y autoridades eclesiásticas.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó un acta de compromiso para luchar contra el narcotráfico y alejar a los jóvenes de las drogas

“Quienes tenemos obligaciones institucionales, tenemos que estar al frente con convencimiento. Por eso, por primera vez en la historia, Tucumán está estableciendo una Ley de Narcomenudeo ya que el narcotráfico es de jurisdicción federal. Sin embargo, como autoridades no podemos mirar para otro lado y negar que hay barrios y ciudades del interior donde se comercializan sustancias tóxicas y nadie se hace cargo”, admitió Jaldo.

La enseñanza que deja el Padre “Pepe” con su experiencia, dijo Jaldo, es que nos tenemos que involucrar todos. “Quienes tenemos responsabilidad institucional estamos trabajando, pero no es suficiente por eso están las organizaciones intermedias. Y por eso cada tucumano también tiene que poner un granito de arena para que este flagelo disminuya en la provincia”.

El evento tuvo lugar en la Casa Histórica de Tucumán

El Padre Pepe agradeció que varias provincias se adhirieran a este lema. “Hasta la Cámara de Senadores lo declaró de interés y eso significa el compromiso de una Argentina en la que que no tiene que haber chicos que caigan por culpa de la droga”, sostuvo el cura.

Asimismo, remarcó que hace falta tomar conciencia. “Hoy los representantes le dieron lugar en su agenda, pero falta que sea parte de la agenda de todos los argentinos. Ni un pibe menos por la droga es un lema que elegimos porque hay que involucrar a todos: a la persona que vive en un barrio, a quienes están en la política, a los que están en el servicio penitenciario, a todos”, afirmó “Pepe”.

El Padre "Pepe" Di Paola también firmó el acto de compromiso, al igual que distintos funcionarios de varias provincias

Y continuó: “Este lema es un desafío a ser creativo, a decir tengo tiempo y capacidad para hacer algo desde una escuela, un club, una capilla, porque hay muchos espacios que podemos reformular, potenciar y crear espacios de prevención”.

Luego de que hablaran las autoridades provinciales y el padre “Pepe”, tomó la palabra Nelson, un joven recuperado de las adicciones, que brindó un testimonio esperanzador. “Agradezco la bienvenida que me dieron en Tucumán. Vengo de Buenos Aires, donde está el Hogar de Cristo, y lo que empezó allá se ha vuelto cada vez más grande. Nosotros estamos orgullosos de que esta provincia apoye esta causa. No es solo nuestra: es de cada pibe que está en la calle consumiendo o que ha sido lastimado por la vida. Es imprescindible que esto se haga público porque solos no podemos. El Hogar de Cristo y otras organizaciones siempre nos pueden ayudar. A mí me devolvieron la vida”, contó.

Qué dice el Acta de Tucumán “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”

“Nosotros, representantes de la nación y provincias de la Argentina, presentes en la Casa Histórica de Tucumán, adherimos a la consigna de la Federación de Hogares de Cristo, presidida por el Padre José María Di Paola “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”. En este ámbito histórico donde se declaró la independencia de nuestra República, decidimos trabajar mancomunados por la libertad e independencia de los jóvenes esclavizados por el consumo problemático de adicciones en situaciones de vulnerabilidad. Desarrollando nuestro trabajo en toda nuestra Patria”

"Decidimos trabajar mancomunados por la libertad e independencia de los jóvenes esclavizados por el consumo problemático de adicciones en situaciones de vulnerabilidad", dice el acto que firmó Jaldo y otros políticos

El acta fue firmada por representantes de diferentes provincias: por Formosa, el vicegobernador, Eber Wilson Solis; el ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González. Por Chaco, el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo. Por Santa Fe, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. Por Córdoba, la diputada nacional Natalia de la Sota. Por Santiago del Estero, la presidenta provisional de la legislatura, la diputada Norma Abdala de Matarazzo; la subsecretaria de Niñez, Claudia Juárez. Por Buenos Aires, el subsecretario de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, Mauricio Giraudo. Por Corrientes, el secretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas. Por La Pampa, el subsecretario de Culto, Ramón Alberto Gómez. Por Tucumán, además de Jaldo, el secretario de Relaciones de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rolando Argañaraz. También rubricó el director del Consejo Federal de Cultura de la Nación, Gustavo Romero.

Una multitud también se hizo presente en el Teatro Mercedes Sosa

Este jueves, cientos de personas se acercaron hasta el teatro Mercedes Sosa para ver y disfrutar de la charla que brindó el padre José María “Pepe” Di Paola, en el marco de la peregrinación nacional bajo el lema “Ni un pibe menos por la droga”.

Padre "Pepe" Di Paola junto al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

Del evento, que estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, no solo participó el gobernador Jaldo sino también representantes de los tres poderes del Estado provincial.

El padre “Pepe” tuvo una alocución de unos 35 minutos donde contó la experiencia de lo que significan los Hogares de Cristo y brindó detalles de las políticas fueron implementando a medida que las necesidades de los jóvenes iban surgiendo. Recordó que esta iniciativa nació en marzo de 2008, con el lavado de pies que hizo el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy convertido en el Papa Francisco.

El padre "Pepe" junto al gobernador Jaldo y otros funcionarios provinciales

En su exposición remarcó que fueron aprendiendo de la problemática de las drogas con la práctica e hincapié en dos puntos claves de su trabajo: el abordaje integral, donde se le brinda una atención médica y psicológica a los jóvenes; y el abordaje territorial, ya que el ámbito de recuperación se hace dentro del barrio donde vive el adicto. “Eso es algo que ayuda muchísimo para que no vaya perdiendo lazos familiares”, destacó.

Cuando Jaldo tomó la palabra, le agradeció al padre Pepe su presencia en Tucumán y destacó: “Los que ocupamos cargos institucionales tenemos la obligación de tomar medidas y atender la problemática en todo sus ámbitos”.

El padre "Pepe" hizo su presentación en el teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana

Luego, en rueda de prensa, el representante de los curas villeros reflexionó: “Estamos en la caravana de la Virgen de Luján recorriendo todo el país y lo que queremos transmitir es la esperanza. Por eso, elegimos el lema Ni un pibe menos por la droga, que significa que todos podemos hacer algo. Queremos despertar conciencia en la sociedad, en el mundo de la política, en el mundo de la Justicia y en todos lados como en el mundo de la comunicación. Debemos darnos cuenta que si este tema no lo abordamos entre todos no va a tener solución”. (infobae.com)

