Crecen la preocupación y los reclamos de vecinos por la falta de agua

La situación de la provisión de agua potable es cada vez más preocupante en la capital salteña. A la falta de obras que se arrastra desde viejas gestiones de la empresa Aguas del Norte, se le suma ahora la sequía que lleva a alarmantes cifras: cerca de la mitad de usuarios tiene problemas.

En la provincia hay 326 mil usuarios, mientras que en la capital, según datos del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), son alrededor de 150 mil, de los cuales casi la mitad acusaría algún tipo de problema. Así lo indicó hace unos días el gerente de operaciones de Aguas del Norte, Juan Bazán, que en medios locales indicó que alrededor del 40% de los usuarios de capital registra inconvenientes en cuanto al normal abastecimiento del agua. Afecta principalmente a la zona este y norte.

En la parte norte, barrio El Huayco, ya es una de las zonas consideradas tradicionales en cuanto a la falta de agua, allí se realizan actualmente cambio de redes. Pero los cortes se expanden cada vez más: vecinos de Campo Caseros, por ejemplo, aseguran que hace días les cortan el agua desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Los cortes se comenzaron a replicar también en zona centro, en Alvarado y Gorriti hay vecinos que llevan dos días sin agua. En La Loma, los reclamos son incesantes. También en San Luis y en los barrios (Solares Day, Merced Chica y Solares de Ortiz) que están a la vera de la ruta nacional 51, llegan a tener cinco horas de agua en el día, de 6 de la mañana a 9.30 para retomar por la tarde de 18 a 19.30.

Durante una reunión del Consejo de Usuarios en la que participó la Municipalidad de Salta y la empresa prestataria, el municipio presentó un registro de 73 barrios desde los cuales aseguran que recibieron reclamos por el deficiente servicio del agua.

Desde el Enresp aseguraron que este informe no es confiable "en términos técnicos". Carlos Saravia, presidente del Enresp reconoció que el servicio es "deficiente y malo, sin dudas", pero criticó que "no se puede corresponder entre barrios porque a veces un sistema puede abastecer a varios barrios", destacó. Este diario intentó comunicarse con autoridades de Aguas del Norte, pero no obtuvo respuesta.

Según datos del Enresp, durante todo el año pasado se identificaron 100 mil reclamos por el mal servicio de agua y en los dos últimos meses más de 2800: en septiembre ingresaron 1.491 y en octubre se registraron 1.393. Aunque desde el organismo destacaron que algunos reclamos pueden pertenecer al mismo usuario. "Este año hay reclamos de provisión de agua nada más, si no me equivoco en las dos últimas semanas ingresaron más de mil reclamos solo para pedir que se lleve agua con camiones", especificó Saravia.

La situación es tal que actualmente hay 200 camiones aguateros destinados a recorrer los barrios. Por la gran demanda, desde el Ente se planifica regular el cupo a 2 mil litros por usuario. "Hay gente que quiere llenar su cisterna de 8 mil litros y eso afecta a otros usuarios", destacó el funcionario.

En La Loma

Barrio La Loma muestra el duro costado de las familias que viven con unas cuantas horas de agua al día. Los vecinos de este lugar se organizaron en un grupo de whatsapp, donde en todo momento se comparten números de reclamos y se da la ubicación del camión cisterna, para ver si pueden llenar algunos bidones.

"Cortan el agua toda la noche, dan el servicio entre las 7 y las 10. Luego cortan y vuelven a dar entre las 17 y las 20. Y desde esa hora se corta hasta la siguiente jornada", contó a El Tribuno Fernanda, una vecina de La Loma.

En octubre de 2021 precipitaron 19,5 mm, mientras que en el mismo mes de este año, 0 mm. El año anterior, en noviembre, cayeron 24 mm, y en lo que va de este mes, nada.

La mujer contó que en estas semanas la situación se complicó y lo peor es que cuando dan el agua no tiene mucha presión, por lo que no sirve para hacer funcionar el lavarropas. Tener apenas seis horas de suministro de agua al día, hace cuesta arriba la jornada para todos, más cuando en las casas hay personas enfermas, ancianos o niños pequeños. "Aguas del Norte tiene que entender que el acceso al agua es un derecho y ellos lo están incumpliendo", dijo Fernanda.

La vecina señaló que los que peor la pasan son las personas que no tienen cisternas que permitan acopiar un poco de líquido en las horas en donde dan.

"La gente del barrio es trabajadora. En muchas casas no hay bombas ni cisternas y el Gobierno nunca dio soluciones", afirmó. Al tiempo que detalló que el problema también lo sufren quienes viven en Villa Luján y 20 de Febrero.

Una situación más extrema sufre Sandra y su familia, también en La Loma. Ellos no tienen cisterna, por lo que dependen de las escasas horas que Aguas del Norte libera el líquido.

"Siento que con esta situación es como que retrocedimos 100 años. Es que todo el tiempo tengo que juntar agua en bidones, baldes y botellas para poder tener algo durante el día", contó apenada. La mujer dijo que con esta problemática no puede tener lavarropa y a la hora de bañarse tiene que hacerlo usando baldes.

La situación de falta de lluvias es compleja y en el campo salteño se siente fuerte: el agro está padeciendo tres años consecutivos de grandes sequías que afectan la producción.

"Nosotros pagamos el servicio. Pero sentimos que nos roban el agua, el tiempo y el dinero. No hay inversión y hasta estamos perdiendo las esperanzas", concluyó.

Nación retrasa los pagos

Carlos Saravia, titular del Ente Regulador, destacó la paralización de algunas obras hídricas por el "curso de 2 o 3 años" y aseguró que se debe a la falta de financiamiento que ya comenzó a advertirse: "La Cámara de la Construcción planteó que hay problemas con el Enhosa", la Provincia paga en términos, pero Nación, en muchas obras, viene retrasando pagos o por algún motivo todo lo que se proyecta tiene demora".