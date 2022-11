El Ejército acude a prestar auxilio en el norte por la falta de agua

En otra jornada de extenuante calor, que llegó a marcar 40 grados en el termómetro, los vecinos de la ciudad de Tartagal vivieron ayer otra odisea ante la falta de agua. En algunos lugares de esa ciudad, cabecera del departamento San Martín, el agua no sale de los grifos desde hace 8 días y la situación se torna desesperante, cada vez que se analiza el pronóstico climático no se anuncian lluvias en la zona y las precipitaciones se harían presentes recién en los proximos 10 días.

La medidas dispuestas en las últimas horas por Aguas del Norte no parecen tener efecto, al menos en lo inmediato, ya que los camiones cisterna destinados para el reparto de agua en la población tampoco dieron abasto.

Con todo esto, los vecinos volvieron a salir a la ruta para protestar. Bajo un sol implacable, las protestas se instalaron de nuevo en la ruta nacional 34, a la altura de Tartagal y Aguaray.

"Aunque se formó el Comité de Emergencia Hídrica, la gente no tiene para cocinar ni higienizarse. Las soluciones no aparecen, pese a que vinieron las principales autoridades de Aguas del Norte. No se puede tener una vida normal. La poca agua no alcanza. Juntamos un poquito para cocinar y no hay más; los chicos no se pueden bañar para ir a la escuela", comentó una vecina en el corte de la ruta.

Los vecinos reclamaron que también escasean los bidones de agua en los comercios y que en algunos locales ya aumentaron el precio un 40 por ciento. Analizaron también que el problema radica en la falta de lugares de abastecimiento de agua para toda la zona.

Ante esta situación, desde el Gobierno provincial anunciaron que hoy se iniciará un operativo conjunto entre Provincia y Ejército para la distribución de agua segura en la región, con un total de catorce camiones que se encargarán de la distribución del líquido vital. El trabajo se ampliará a comunidades de Ballivián, Alto La Sierra y Santa María.

La logística para este primer avance en el norte de la provincia se concretó tras la formalización de un convenio de colaboración entre el Instituto Provincial de Vivienda, presidido por Gustavo Carrizo, y el Ejército Argentino, representado por el jefe del batallón de ingenieros de montaña 5 "Gral. Enrique Mosconi", teniente coronel Luis Alberto Rubio, quienes acordaron establecer tres bases en distintas comunidades con equipamiento y personal especializado.

Dicho acuerdo tiene como finalidad la prestación de servicios referidos a tareas inherentes a captación, potabilización y distribución de agua en comunidades de Ballivián, Alto La Sierra y Santa María, con el fin de mejorar el bienestar de la población y la utilidad pública.

El titular del IPV verificó personalmente el equipamiento que el Ejército comenzará a trasladar desde hoy y mencionó que "se asistirá en primera medida a los pobladores del municipio de Tartagal, con la distribución de agua potable".

Los equipos y el personal que estarán disponibles

El titular del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Carrizo, fue el encargado de monitorear los equipos que están prestos a partir desde la división del Ejército hacia el norte de la provincia. Entre estos equipos se cuentan móviles de carga y plantas potabilizadoras que ya brindaron atención a las poblaciones del Chaco salteño en ocasiones de sequía o inundaciones. Para esta oportunidad también dispusieron toda la ayuda que desde la Quinta Brigada, de la que depende el Regimiento 28 de Infantería con asiento en Tartagal puedan brindar a la población. También se puso a disposición el personal que sea necesario afectar para este operativo.

"El operativo continuará la próxima semana con trabajos de captación, potabilización y distribución de agua por comunidades de parajes de los departamentos San Martín y Rivadavia", indicó Carrizo.

El equipamiento que se dispondrá consiste en: 14 camiones para la distribución de agua, ambulancias, tres plantas potabilizadoras de diferentes capacidades, camionetas 4x4, seis tanques de 2.000 litros, tres de 10.000 litros, víveres e insumos médicos.

Esta entrega complementa el trabajo que viene realizando la Provincia desde el 2020, a través de la distribución de más de 900 tanques a familias originarias del norte.

Pozos privados en la emergencia

En Tartagal y localidades aledañas hay contabilizados una veintena de pozos perforados en diferentes fincas o establecimientos agroganaderos y todos tienen una producción importantísima y excelente calidad en el agua que producen. Por otro lado, varias familias han hecho perforar pozos en sus respectivas fincas que producen en cantidad y en muy buena calidad. Se plantea la idea de llegar a un acuerdo con esos particulares para utilizar parte de ese rendimiento para llevar agua a localidades ubicadas a la vera de la ruta nacional 34 como Cornejo, Mosconi, Tartagal, Aguaray, hasta tanto se supere la crisis.