Gran concurrencia en la exposición de las escuelas técnicas

Fue un espectáculo, algo distinto. Los alumnos de las escuelas técnicas de la provincia realizaron ayer la Expo Técnica 2022. Hubo una concurrencia masiva en el predio de la Escuela Agrícola, donde cientos de personas se deleitaron viendo y conociendo los prototipos y la forma con la que trabajan en las aulas.

Uno de los stands más llamativos fue el de la Escuela Aeronáutica N° 3.144, la única en el noroeste argentino. Los alumnos llevaron sus materiales y equipos de estudio, entre ellos el avión Cessna 206, motores y turbinas que pusieron en funcionamiento en plena vista de los presentes.

La directora de la Escuela Aeronáutica, profesora Claudia Del Prado, contó que los elementos se adquieren mediante proyectos que presenta la institución y que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Plan de Mejoras los financia.

El profesor Ríos Portel da clases en el ciclo superior (son los últimos dos años) y los alumnos aprenden sobre la especialización elegida, de motores a explosión y turbinas. Consultado sobre por qué este tipo de muestras son convocantes, aseguró que es por "la salida laboral" y que los alumnos sienten que pueden empezar a trabajar apenas salen de la escuela. "Hay muchas empresas en Salta y ahora con la industria minera creo que van a tener muchas posibilidades los técnicos egresados", sostuvo.

Respecto a la cantidad promedio de estudiantes que egresan por año en la institución, especificó que de 150 alumnos que ingresan a primer año, unos 70 a 80 jóvenes egresan: "Estas muestras nos sirven para hacerla conocer más a la escuela", expresó.

Por su parte, la E.E.T. N° 3.148 Ingeniero Otto Krause puso en exposición una camioneta 4x4 adquirida mediante un sorteo entre todas las escuelas técnicas. Los alumnos explicaron que trabajaron en el funcionamiento del vehículo con "etanol", que es alcohol puro y también con una mezcla de etanol y gasolina.

Los estudiantes resaltaron que tuvieron la oportunidad de hacer pasantías por primera vez en tres distintas empresas: Cerámica Salteña, A.G.V. y La Casa del Aro. Tras 4 meses en estas empresas, los alumnos tuvieron que hacer una tesis de todo el trabajo realizado allí para adquirir el título de especialización en automotores.

Por último, la E.E.T. N° 3.102 Ingeniero Nikola Tesla, de General Güemes, presentó los kartings que sus alumnos arman desde cero. En esta escuela el título de egresados es de Técnico Electrónico.

Tobías, un alumno del penúltimo año de esta institución, especificó que la cantidad de alumnos que egresan fue incrementando con los años: "Hay 3 divisiones de 30 alumnos en 1° año, y a 6° suele llegar una sola división. Hoy en 5° somos 50 y es una cantidad nunca antes vista", comentó.

Respecto a las razones por las cuales muchos no terminan la escuela técnica, Tobías afirmó que se debe a la dedicación y el tiempo que esta demanda: "No vas a aguantar 6 a 8 horas todos los días si no te gusta", finalizó.

Durante la jornada de exposición, los niños de las escuelas primarias de la ciudad podrán visitar la Expo, recorrer los stands y conocer sobre los planes de estudio de las distintas técnicas.