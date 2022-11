En el Torneo Honor se vive una jornada de campeones

Una jornada intensa, con muchas emociones y definitoria se vivirá hoy en la sede de Popeye BC con las finales del Torneo Honor de hockey sobre césped, certamen que organiza la Asociación Salteña de Hockey y que por primera vez en 45 años no contará con el protagonismo espinaca en la lucha por el título de la línea A de primera femenino.

Debido al partido que ayer jugaron Argentina y México por el Mundial de fútbol Qatar 2022 la jornada se programó para este domingo con una amplia cartelera, que incluye los partidos por el tercer y cuarto puesto y las finales, todo a partir de las 10 y en continuado hasta pasada las 20. Será un día para instalarse comodamente en Popeye, con una reposera, algo para comer y beber con el objetivo de no perderse ni un instante de cada partido.

La gran final femenina la protagonizarán Universitario RC Verde y Gimnasia y Tiro Celeste. Las chicas de la U intentarán conseguir su tercer título en el Honor en las últimas cuatro ediciones disputadas, mientras que las del albo están frente a una chance que hace mucho tiempo no se presenta.

Para llegar a la final, el Verde del Huaico venció en semifinales a Popeye A por 2 a 1 en condición de local, mientras que Gimnasia y Tiro derrotó en Limache a Tigres Negro por 1 a 0. De estos dos equipos saldrá el campeón del Honor 2022, cuya final se jugará a partir de las 17.20.

La otra gran final de la jornada será la de primera de caballeros que enfrentará a Popeye A contra Cachorros, una duelo que se reedita todos los años y donde la victoria se repartió en los últimos enfrentamientos. Este partido iniciará a las 19 y será el último que se juegue en la cancha de agua de Popeye.

El programa indica que a las 10 comenzará la acción en el club de avenida Arenales con el partido que definirá el tercer y cuarto puesto de la línea A de damas entre Popeye A y Tigres Negro. La agenda continuará a las 11.40 con la confrontación entre Gimnasia y Tiro y Jockey Club por el tercer lugar en la primera de caballeros.

Desde las 13.50 se jugará las primera de las finales de damas, la de la línea C entre San José y Popeye C y desde las 15.40 se enfrentarán Hispano vs. Grand Bourg en la final de la línea B, también en femenino.

Si bien el grueso de la actividad se centrará en Popeye BC, habrá partidos que se jugarán en otros escenarios y que también definirán puestos en el Honor. En cancha de Universitario RC, el equipo Rosa se medirá contra Fundación San Miguel por el tercer y cuarto puesto de la línea C a partir de las 11.40.

En San Lorenzo, desde las 10.30, Tigres Rojo jugará contra Mitre por el tercer lugar de la línea B femenina. Así será el programa de un día que arrojará cuatro campeones del máximo certamen local de hockey.