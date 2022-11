Mundial de pádel Dubái 2022: Argentina es el nuevo campeón

Argentina se consagró campeón en el 16° Mundial de Pádel que se disputó en Dubai, Emiratos Árabes. Le ganó por 2-1 a España en la gran final luego de una notable actuación de Fernando Belasteguín y Carlos Sanyo Gutiérrez, que superaron en el tercer y definitivo punto de la serie a la dupla conformada por Alex Ruiz y Momo González por 6-4, 5-7 y 6-3. Es el undécimo título para la Selección, que manda con comodidad en el historial de la competición por equipos, ya que su vencido tiene apenas cuatro coronaciones.



España y Argentina, 1 y 2 del ranking, se enfrentaron en la gran definición tras eliminar en semifinales a Francia y Portugal, respectivamente. Los europeos ganaron el primer partido de la jornada, pero no pudieron cerrarlo en el segundo y todo se definió en el último duelo, que tuvo como vencedores al legendario Bela y al gran Sanyo.

"Al final, en el partido, estaba cagado. Creo que hoy Sanyo estuvo muy bien. Después de lo del año pasado nadie hubiese imaginado que esto iba a pasar. Estoy muy contento por el pádel de nuestro país. Es un equipo de todo el país. Ojalá muchas empresas acompañen a nuestra Asociación porque hay un montón de chicos que vienen por detrás nuestro", sostuvo Belasteguín, ex número uno del mundo, que se dio el gusto de ganar el torneo a 20 años de su primera participación en este tipo de torneos en México 2002.

Y cerró: "No sé si éste es el último. Me queda muy poco, pero estoy tranquilo porque viene una gran camada detrás mío. Le voy a pedir permiso a mi mujer. Porque hoy, Cris, en Dubai, no duermo".

Sanyo Gutiérrez, por su parte, no pudo contener la emoción. "Tenemos un equipazo. Le quiero agradecer al cuerpo técnico, a nuestros compañeros. En especial a Bela, que jugó este punto conmigo. Esto es para toda la Argentina, para mi familia y las familias de todos los que integran esta Selección", enfatizó.



Argentina y España, que son los dos países que históricamente dominan este deporte, jugaron una súper final. Por una semana, cada uno de los deportistas dejó a sus parejas habituales del circuito para ponerse la camiseta de su selección y compartir cancha con un compatriota.

En el primer partido de la jornada se enfrentaron los argentinos Agustín Tapia y Federico Chingotto contra los españoles Paquito Navarro y Juan Lebrón. El juego fue maratónico y quedó en manos de los españoles tras más de tres horas de juego: 3-6, 7-5 y 6-3.

En el comienzo del segundo set se dio una incidencia que pudo marcar el partido de los argentinos. Tapia sufrió un golpe en el rostro con su propia paleta que lo obligó a salir de la cancha para recibir atención médica. Tras la aplicación de hielo y unas cremas pudo regresar al juego aunque con algunas molestias físicas. Al margen de ese episodio, el partido que brindaron las dos parejas fue descomunal y el público aplaudió de pie tras el cierre.

En el segundo turno de la jornada, los argentinos Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno barrieron a los ibéricos Alejandro Galán y Arturo Coello por 6-3 y 6-2. Tras un comienzo desfavorable, "los súper pibes" se hicieron dueños del juego y mostraron la química de sus comienzos, cuando jugaban juntos. No les pesó para nada tener que ganar para mantener las chances de la Argentina, y así lo hicieron.

El tercer punto lo disputan la leyenda de Pehuajó junto a Sanyo Gutiérrez enfrentando a Alex Ruiz y Momo González. El primero parcial fue para los argentinos por 6-4 y el segundo quedó en mano de los españoles por 7-5. El último capítulo, a puro suspenso y estrategia, con puntos larguísimos, fue 6-3 para los argentinos, que corrieron desde atrás y se quedaron el premio mayor.

Fuente: clarín.com

Foto de portada gentileza rosario3.com