Inicia la etapa de prueba de oposición del Concurso de Director Titular de la Sinfónica

El jueves 10 a las 21 hs., se realizará el primer concierto dirigido por el Mtro. Jorge Mario Uribe González, uno de los seleccionados para concursar el cargo de Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Salta. El encuentro tendrá lugar en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” (Zuviría 70).

Se interpretará Preludio de Amor y Muerte de Tristán e Isolda de Richard Wagner, Sinfonía n° 5 en Mi menor, Op. 64 de Prior I. Tchaikovsky, y Sensemayá de Silvestre Revueltas.

Los días jueves 17 y 24 en el mismo horario y lugar, se ofrecerán conciertos bajo la batuta del los finalisitas Gonzalo Hildago Ardila y Javier Más, respectivamente. Cabe destacar que los tres seleccionados transitarán -cada uno - una semana de ensayo con la sinfónica, a fin de propiciar un acercamiento de cara a cada concierto.

La entrada es libre y gratuita, sin invitación y por orden de llegada.

JORGE MARIO URIBE (1978) es un destacado y talentoso director de orquesta y solista colombiano. Obtuvo el premio de honor del jurado en el 4° Concurso Internacional de Dirección de Orquesta del Mar Negro, semifinalista en el Bucharest International Conducting Competition y semifinalista en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Unión Europea en 2020, una de las más prestigiosas competencias del mundo, con más de 300 competidores de los 5 continentes. Trabaja como director asociado en la Orquesta Filarmónica de Cali, desde hace 10 años, institución con la que ha realizado un sin número de conciertos de temporada y proyectos especiales. Fue invitado a dirigir la Latina Philarmonia en Italia para la apertura de la Trigésima Edición del Festival del Carpineto Romano. Ha sido director invitado de la Orquesta Sinfónica Eafit de Medellín, Colombia y de la Banda Sinfónica de la Universidad distrital, Bogotá. Ha dirigido y tocado con artistas ligados a instituciones de gran prestigio como Maggio Musicale Fiorentino, Pittsburg Symphony Orchestra, Copenhagen Philarmonie, Metropolitan Opera House, Grammy Awards o concurso Tchaikovsky. Sus presentaciones se destacaron en el Festival Internacional de Cartagena, giras por Alemania y los Estados Unidos.

Sobre los compositores y sus obras

Richard Wagner (1813-1883) uno los máximos exponentes del Romanticismo Musical Alemán que rompió con los moldes del Clasicismo. Su actividad resultó crucial en la historia del arte contemporáneo por haber cambiado la perspectiva de las composiciones, al sintetizarlas en las grandes artes: visuales, poéticas, escénicas, musicales. Su producción operística creó el Gesamtkunstwerk (obra de arte total) la fusión entre el texto y la música, concretando un magnífico espectáculo teatral. Los temas musicales recurrentes en sus composiciones dieron origen al Leitmotiv, el motivo conductor que se asocia a un personaje o al estado anímico, que puede cambiar o anticipar cuestiones que no están en escena, o evocar una vivencia. Wagner vivía acosado por las deudas hasta que Luis II de Baviera, ascendió al trono y financió sus composiciones, estrenos, e impulsó la construcción de un teatro en Bayreuth destinado a la representación de sus obras. También recibió el apoyo de su suegro, el compositor Franz Liszt. Wagner coincidía con la idea del Romanticismo alemán: retornar a la antigua tragedia griega y distanciarse de la ópera italiana y francesa. Preludio de Amor y Muerte de Tristán e Isolda. Isolda muere de amor, se extingue en lo físico para unirse con Tristán, en lo espiritual. La orquestación proyecta las olas del mar, quietas y en ebullición, hace eterna y asumible, con el público de todas las nacionalidades y tiempos, esta leyenda del folclore de la Edad Media.

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) Compositor ruso cuyo estilo ha logrado gran popularidad debido a sus melodías románticas y a su vida apasionada. Desde pequeño se sintió embelesado por la música de Mozart. Su homosexualidad forjó en él un carácter depresivo, antisocial y declaró “No se puede huir del destino, siempre nos alcanza.” Tchaikovsky no puede ser encasillado como nacionalista ruso por su estilo cosmopolita con modismos europeos. Las melodías suntuosas, de brillante orquestación, transmiten la pasión, el talento y la pasión rusa, combinadas con la estilística francesa. Es considerado “romántico en el crepúsculo del romanticismo”, cuya obra refleja su personalidad desigual, compleja, desgarrada, magnificada por el genio, un puente entre dos orillas: nacionalismo y cosmopolitismo, tradición e innovación, ternura y agresividad, masculinidad y feminidad. Hombre de carácter hipersensible y reflexivo, amante de la naturaleza, gran lector y viajero. Sus obras se caracterizan por la belleza melódica, la sutileza rítmica, la orquestación, el desarrollo temático en las sinfonías, el efecto de dramatismo intenso y la evocación literaria de sus poemas sinfónicos. Sinfonía nº5. En 1888, cuando se instaló en el campo observó “Me he enamorado absolutamente de Frolovskoie; esta comarca me parece el cielo en la tierra”. Es donde comenzó a escribir esta nueva sinfonía que resultó introvertida y personal, melancólica y autocompasiva. La crítica de San Petersburgo la recibió fríamente, a lo que Tchaikovsky exclamó: “Nadie lee nada sobre mí en los periódicos de Rusia. Es una gran lástima. El público ruso debe saber que un músico ruso, con independencia de quien sea, ha llevado la bandera de su arte nativo con honor y distinción por los grandes centros europeos”. Al final de su vida, alcanzó reconocimiento avalado por su nombramiento como Doctor Honoris Causa en la Universidad de Cambridge.

Silvestre Revueltas (1899-1940) Compositor, violinista y director de orquesta mexicano, integrante de la corriente nacionalista formado en su tierra natal y en Estados Unidos. Empezó a componer en 1930, influido por Carlos Chávez, de quien fue director asistente en la Orquesta Sinfónica de México. Su producción musical es muy valiosa, como el ballet El renacuajo paseador y sus obras orquestales: Ocho por radio, Redes, Homenaje a Federico García Lorca, La noche de los mayas, y Sensemayá, la más difundida, que hace referencia a una serpiente tropical. El singular atractivo d las obras de Revueltas surge de su profundo conocimiento de la música mexicana y de la primacía del ritmo. Formó parte de un grupo de autores nacionalistas que buscaba recuperar los valores de la música maya y de las tradiciones aztecas, del pasado prehispánico, además de acercarse a los lenguajes de la vanguardia europea para obtener una auténtica expresión nacional. La música dionisíaca y vital de Revueltas ofrece novedades en todos los sentidos, ya que aprovechó todos los recursos instrumentales, dio a las cuerdas papeles percutivos y a los metales un énfasis melódico que recuerda el sonido de las bandas pueblerinas. En cuanto a la estructura de sus obras, las armonías son disonantes y los contrapuntos chocan rítmicamente, lo que denota la influencia de Stravinsky. Sensemayá (1937) Poema sinfónico basado en el poema homónimo del cubano Nicolás Guillén. Revueltas consiguió alcanzar uno de los puntos más altos en su producción musical, una partitura compleja, llena de texturas ásperas y directas. Comienza con un ambiente ondulante, misterioso, se adentra en el ritual para darle muerte a la serpiente. La tuba se alza vigorosa con la melodía central, las trompetas con sordina y algunos vientos de madera retoman el discurso de la tuba y la transportan a diversos rangos de expresión dinámica y rítmica. El clímax de la obra es fuerte y decidido. (culturasalta.gov.ar)