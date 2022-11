Con Lionel Scaloni a la cabeza, la delegación argentina llegó a Doha para el Mundial de Qatar 2022

La ilusión argentina está en marcha. El vuelo que encabezó el presidente de la AFA Claudio Tapia y en el que viajó el cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni y el resto de los colaboradores de la casa madre del fútbol argentino ya se encuentra en Doha para disputar el Mundial de Qatar 2022.

Ya entrada la madrugada, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino subió una foto en las redes sociales desde el avión a punto de partir a Qatar junto al entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni. “Después de una espera eterna, nos vamos para Qatar. Llevamos la ilusión de 45 millones de argentinos. Arranca el sueño mundialista. Más unidos que nunca, ¡vamos Selección!”, escribió el líder de la delegación nacional.

El grupo que ya se encuentra en Doha está compuesto de alrededor de 60 personas entre los integrantes del cuerpo técnico, cuerpo médico, empleados administrativos, seguridad, utilería, cocineros y dos futbolistas. La delegación tuvo una parada en Madrid hasta que aterrizó en la ciudad capital de Qatar.

Luego de pisar suelo qatarí y sede del Mundial, la delegación argentina se trasladó hasta la Universidad de Qatar, donde hará base tras las grandes reformas que se encararon para que esté en condiciones de recibir a Argentina, sobre todo desde el punto de vista de las comodidades.

Dentro de la delegación se encuentra el arquero de River Plate, Franco Armani. El experimentado portero de 36 años tiene su plaza asegurada en la nómina definitiva, que Lionel Scaloni comunicará el próximo 14 de noviembre. El ex Atlético Nacional es el único citado del ámbito local y, cómo se traslada desde suelo argentino, recibió la confirmación de hecho.

Todo indica que el DT optará por sólo tres guardametas y la lista se completará con Dibu Martínez, titular indiscutido desde que fue confirmado por Scaloni como el titular en el equipo, y Gerónimo Rulli, que tuvo una gran temporada la pasada en el Villarreal. Juan Musso (Atalanta) y Agustín Rossi (Boca Juniors) quedarían en el camino.

No obstante, habrá un cuarto portero en Qatar: se trata de Federico Gomes Gerth. El juvenil, de 18 años, es parte del plantel de Tigre, y ya fue citado a la Mayor como apuesta en 2021. Como parte del combinado Sub 20, ya trabajó en varias ocasiones como respaldo y se ganó el pasaje al Mundial. Lo apodan Chiquito, como a Romero, y puertas adentro en Ezeiza es llamado como “el arquero del futuro”.

En las próximas horas, habrá que ver qué sucederá con el futuro de Giovani Lo Celso. El volante del Villarreal sufrió un desprendimiento muscular en el duelo entre el Submarino Amarillo y el Athletic Bilbao por la Liga de España y desde hace una semana se evalúa su situación con interconsultas entre el club español, los médicos del seleccionado y el dueño de su pase, Tottenham de Inglaterra.

Cuánto falta para que Leo Messi se sume a la delegación Argentina en Qatar?

Messi se perdió el último compromiso del PSG ante el Lorient por una inflamación en el tendón, por lo que su presencia en el último encuentro de la temporada permanece en duda pese a que no se trata de una dolencia de gravedad.

El astro argentino Lionel Messi deberá disputar un partido más con el Paris Saint Germain de Francia antes de sumarse a la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022, que comenzará el 20 de noviembre próximo.

Messi se perdió el último compromiso del PSG ante el Lorient por una inflamación en el tendón, por lo que su presencia en el último encuentro de la temporada permanece en duda pese a que no se trata de una dolencia de gravedad.

“Víctima de una inflamación en el tendón de Aquiles, Leo Messi permanecerá en tratamiento por precaución. Reanudará los entrenamientos colectivos la próxima semana”, comunicó días atrás el elenco parisino.

El rosarino faltó por tercera vez en la temporada en el equipo francés, dado que a comienzos de octubre ya había sufrido una molestia en el gemelo contra Benfica por Champions League y estuvo dos partidos afuera, en el choque con Reims por Ligue 1 y en la revancha contra el conjunto de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández.

Ahora, la "Pulga" estuvo ausente en la victoria del Paris Saint Germain sobre el Lorient por el torneo local, lo que se transformó en una noticia que generó una gran preocupación en el cuerpo técnico de Argentina de cara a la Copa del Mundo.

No obstante, de no mediar nuevos inconvenientes, Messi podrá estar en Qatar con el seleccionado albiceleste, pero antes podría jugar un partido más con el PSG: por la fecha 15 de la Ligue 1, su equipo se medirá con AJ Auxerre el próximo domingo a las 9 (hora argentina).

De estar bien físicamente, el astro argentino será de la partida: "Ningún jugador me pidió de no jugar antes del Mundial, no está en la mentalidad de estos grandes campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular. No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero a menudo les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse", expresó el DT Christophe Galtier.