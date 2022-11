El presidente prorroga las ordinarias hasta fin de año

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, prorroga las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 30 de diciembre.

Así se confirma una especie que estaba circulando esta semana respecto del interés del oficialismo de extender los tiempos. La prórroga de ordinarias es un recurso que suelen utilizar todos los gobiernos. En este caso permitiría abordar una serie de temas que están obteniendo dictamen las últimas semanas, y otras cuestiones que viene reclamando el Gobierno nacional.

Puntualmente hablamos del proyecto de ley Agrobioindustrial, que pidió puntualmente el ministro de Economía Sergio Massa, y que según han adelantado desde la Comisión de Agricultura ya estaría “en un 90%” acordado el texto para emitir dictamen y llevarlo al recinto. Sin embargo, la discusión por la cuestión de los humedales ha complicado las cosas y dilatado una reunión para alcanzar un acuerdo.

Otro de los temas de los que ha hablado los últimos días el presidente es el de “renta inesperada”, un proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el pasado 8 de junio y que nunca comenzó a ser tratado por ninguna de las comisiones a las que el proyecto tuvo giro: Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Legislación General. El proyecto incorpora los artículos 195 y 196 a la Ley de Impuesto a las Ganancias. La iniciativa establece que los alcanzados por el artículo en cuestión deberían abonar una alícuota adicional del 15% por única vez, sobre el excedente de la ganancia neta imponible.

Otro tema pendiente es el proyecto de ley de Compre Argentino, que tuvo dictamen pero no llega al recinto porque no terminan de ponerse de acuerdo y el oficialismo no alcanza los votos suficientes para imponer su dictamen.

El decreto en cuestión fue firmado por el presidente de la Nación antes de emprender viaje al exterior y será publicado en la edición de este jueves del Boletín Oficial. (parlamentario.com)