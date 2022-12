Barrio Roberto Romero sin agua: “Mi hijo no quiere ir a la escuela”

“Con estas altas temperaturas, yo vengo de trabajar y no puedo bañarme. Mi hijo no quiere ir a la escuela tampoco, por la vergüenza de no poder higienizarse” indicó Humberto Díaz al contar las penurias que enfrenta por el pésimo servicio.

Díaz agregó que más allá de la falta de líquido, ni siquiera les ayudan con reparto de agua.

“Desde la empresa nos explicaron que cortaron el servicio, porque tenían problemas de turbiedad y que supuestamente esta noche se restablecerá”, dijo finalmente a Radio Salta.