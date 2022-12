Las Pymes ven muy complicado el pago del bono de 24 mil pesos Por Radio Salta, Roberto Hernández, presidente de la Cámara Pymes se mostró muy comprensivo con los empleados que necesitan ayuda porque no pueden enfrentar sus gastos con el nivel de inflación reinante.“Entendemos que no les alcance el dinero, pero nosotros no estamos en condiciones de pagarlo” dijo.