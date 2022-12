En Afganistán, profesores renuncian por la prohibición de ingreso de mujeres en las universidades

El endurecimiento de leyes contra los derechos de las mujeres se agrava en Afganistán, donde ahora se les ha prohibido acceder a la universidad.

Para protestar contra dicho decreto, los universitarios han realizado reuniones en las puertas de varias instituciones de todo el país, e incluso varios profesores han renunciado a continuar enseñando.

Hasiba Azim es profesora en una facultad de medicina de la provincia de Ghazni. Después de que el régimen talibán haya decretado esta ley contra los derechos de las mujeres, Azim perdió de su trabajo y sus esperanzas. “Fue terrible para todos nosotros, hombres y mujeres”, lamentó.

“También los hombres abandonaron la facultad arrastrando la bandera del Emirato Islámico de Afganistán, y dijeron que retomarán sus estudios hasta que las mujeres regresen”.

En Kabul, la capital de Afganistán, el profesor de derecho penal y criminología, Amir Arezo, actúo instintivamente al ver llorar a sus estudiantes: decidió dimitir de su puesto. “Sé que mi renuncia no significa nada para [los talibanes], pero mi moral y mi conciencia no me permiten enseñar la justicia y el derecho únicamente a hombres, en un contexto en el cual a las mujeres se les prohíbe el acceso a la educación».

Hacib Ali, quien también es profesor de derecho en Kabul, decidió dimitir como lo hizo Arezo, y llamó a “todos los profesores de las universidades privadas y gubernamentales” a hacer lo mismo. “¡Debemos unirnos y realizar una acción colectiva para que el Emirato Islámico acepte nuestra solicitud legal y legítima de permitir que las mujeres estudien la universidad!», exhortó.

Hasta el momento el régimen talibán no se ha pronunciado ante las numerosas renuncias de los profesores universitarios.

Fuente: El Deber