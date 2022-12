Dictamen favorable al proyecto para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados

En una semana corta por los feriados largos, en la agenda del Senado solo estaba pautada para este miércoles una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la kirchnerista Juliana Di Tullio (UC-FdT), en la que se emitió dictamen al proyecto para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados y también una iniciativa para crear un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.

Al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Di Tullio pidió al secretario de la Comisión que proceda a leer los reemplazos en la composición de la misma y tiró una chicana a la oposición que, una vez más, se ausentó: “Sobre todo para que la oposición también pueda saber… ¡Ah! no vinieron, perdón”.

“Es una comunicación emanada de la Presidencia del Senado registrada como DPP 91 del 22 que dice: considerando la facultad otorgada oportunamente a esta presidencia, la Presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta artículo 1 desígnense a las señoras senadoras Ana María Ianni, Silvia Sapag, Lucía Benigna Corpacci, y a los señores senadores Antonio José Rodas y Carlos Alberto Linares en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo de la señora senadora Anabel Fernández Sagasti, y de los señores senadores Marcelo Lewandowski, Gerardo Montenegro, Ricardo Guerra y Daniel Bensusán respectivamente”, informó el secretario.

A continuación, la presidenta de la Comisión comentó: “Tenemos dos proyectos de ley, un dictamen unificado del senador Rodas, la senadora Olalla y el senador Romero…”. En ese momento, interrumpió su explicación para invitarla a sentarse a su lado a la vicepresidenta de la Comisión, la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro – Córdoba) quien llegó unos minutos más tarde de iniciada la reunión y fue la única opositora que se hizo presente.

Y siguió: “Se hicieron dos reuniones donde se unificaron en un solo dictamen los tres proyectos de eliminación del trámite de fe de vida para los jubilados y beneficiarios de pensiones contributivas”, y procedió a informar: “De 7.3 millones de jubilados y jubiladas que hoy tiene nuestro sistema previsional, 3.2 millones de personas no tienen que presentar la fe de vida porque hay bancos que ya tomaron la decisión de no hacerlo que son el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco de Córdoba, el Banco Municipal de Rosario, de Santa Fe, de San Juan, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de La Pampa”.

“Es un 45,2% del total del universo de jubilados y jubiladas que tenemos en el sistema previsional. Hay un 4% en dos Bancos que son el Credicoop -mayores de 75 años- y el Ciudad -mayores de 80- le piden la fe de vida”, detalló Di Tullio y agregó: “Sin tener que presentar fe de vida es casi el 45% de la población y estos proyectos son para que más del 54% de quienes hoy son jubilados y tienen que presentar fe de vida no tengan que hacerlo más. Se beneficiarían 4.1 millones de jubilados con este dictamen unificado”.

A su turno, el senador Rodas, autor de uno de los proyectos, destacó los datos que brindó Di Tullio porque “han sido tan exactos que me queda poco por decir”, pero remarcó que “es un proyecto que tuvo consenso con dos senadores de distintas bancadas y no dejo de festejarlo”.

El chaqueño sostuvo que ese consenso “va ir marcando un camino en esta sintonía que debemos tener respecto de seguir atendiendo las necesidades de la gente”. A su vez, ponderó que “hay un gran esfuerzo por parte de ANSeS en este proyecto de ley, igual que usted -dirigiéndose a la titular de la Comisión- que ha llevado esta impronta para que también participe el RENAPER como corresponde, para que el sistema bancario esté predispuesto”.

“Me gustaría que prontamente se pueda incorporar el Banco de Chaco y habla de una nueva metodología que va a permitir de algo que lo vemos a diario en el sentido de que cuando llegan los fines de meses se ven esas largas colas en los bancos, que muchas veces son irritantes, que generan un gran malestar, no solamente para lo que observamos, sino también para el ciudadano común y corriente porque hay una gran realidad”, precisó Rodas.

A su vez, reflexionó: “Yo me pongo a pensar en una persona mayor que tiene que demostrar todos los meses que está con vida y que, de alguna manera psicológicamente, está siendo martirizado con la situación de que en cualquier momento puede desaparecer del escenario normal de la vida y en el cual termina de introducirse en su pensamiento que es un simple número. Algo que no se tiene presente en la concepción humana, sino en los derechos, en las cuestiones que no podían modificarse. La gente aguanta, pero ahí es donde entra a jugar nuestro rol como legisladores”.

“Nosotros debemos tener la cuota de empatía para poder tratar de subsanar estos problemas”, remarcó y le pidió, en nombre de todos los senadores, disculpas a la sociedad, a los adultos mayores del país “por esta situación de penuria que han estado pasando”, y bregó para que el proyecto “tenga un tratamiento adecuado para su media sanción, pase a Diputados y que pueda sortear una serie de inconvenientes que no tienen nada que ver con la vida de los jubilados y pensionados”.

En ese sentido, Rodas afirmó que “hay una gran falta de respeto para este sector”, pero remarcó que “estamos trabajando para remendar ese error y haciéndole saber a todos que de ninguna manera perdemos el eje de nuestro trabajo legislativo, de nuestra dirección política. No vamos a abandonar nuestro compromiso con nuestra ideología de lo que representa el peronismo. Bajo ningún punto de vista estas cuestiones, que son de índole humano, van a hacer que bajemos los brazos”.

Por otro lado, le agradeció a la vicepresidenta de la Comisión por “su responsabilidad de estar aquí en el Senado de la Nación”, y les recordó a los miembros de la oposición que integran la Comisión que “es necesario seguir trabajando. Que interpreten que no se puede seguir festejando lo que supuestamente es una alegría porque para nosotros, estos traspiés que tiene la política, especialmente nos llenan de gran sabiduría, porque para eso tenemos dirigentes para seguir la lucha”.

“Estemos donde estemos y en el lugar que estén, seguiremos trabajando con la misma alegría y el mismo tesón porque por sobre todas las cuestiones, aunque los liderazgos no se definen ocupando un cargo Legislativo ni ocupando un cargo en el Ejecutivo. Los liderazgos son y se construyen, se mantienen con el fuego que tiene la empatía de la política y nosotros tenemos una dirigente que tiene eso y que nos va a seguir guiando en este Congreso en todo el trabajo que tengamos que hacer para beneficio de los que menos tienen y que podamos sostener los derechos conquistados”, cerró Rodas.

Y volvió a felicitar a Álvarez Rivero por “su responsabilidad, porque está acá, porque entiende bien cuál es su rol, para que sepa que aquí nosotros tenemos la intencionalidad de trabajar y de seguir haciendo funcionar el Congreso”.

