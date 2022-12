FIFA corrió del Mundial a dos de los tres árbitros que dirigieron a Uruguay en fase de grupos

Antes del inicio de los cuartos de final y como suele suceder en las citas mundialistas, FIFA depuró la lista de autoridades arbitrales y quito de la misma a 16 árbitros, 30 colaboradores y cinco árbitros VAR.

Entre los árbitros que terminaron su participación en Qatar 2022 están el iraní Alireza Faghani y el alemán Daniel Siebert que tuvieron a cargo Portugal - Uruguay y Ghana - Uruguay respectivamente y que por fallos cuanto menos polémicos en ambos partidos decretaron la eliminación de la 'Celeste'.

Faghani, quedó en el ojo de la tormenta al sancionar, en el epílogo del encuentro, un penal a favor de Portugal por una mano de José María Giménez que luego Bruno Fernandes terminó cambiando por gol y complicando el camino de la selección uruguaya en Qatar 2022.

Días más tarde, Daniel Siebert tomó decisiones, cuanto menos cuestionables, como la adjudicación de un penal en contra de Uruguay, la no sanción hacia Federico Valverde tras festejarle un gol en la cara y un penal no cobrado para el equipo sudamericano.

Al final del partido, varios de los jugadores uruguayos fueron a recriminarle su arbitraje, entre ellos Edinson Cavani y José María Giménez, y ahora la FIFA decidió abrir un expediente disciplinario para estudiar lo ocurrido.

Tras ser ‘cortado’ el iraní Alireza Faghani, publicó un mensaje en Instagram ofreciendo disculpas: “Saludos y voluntades, el último día de mi presencia en el mundial de Qatar. Antes de decir nada, me disculpo por no poder hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán como la última vez” y luego escribió: “Dado el estado del país en los últimos días, he intentado lo mejor posible para centrarme en los partidos, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían. Pero ‘todo final es un nuevo comienzo’ siempre ten un buen final, si no está bien ‘no es el final’ así que sigue adelante”. (dobleamarilla.com.ar)