Un estudio reveló 30 datos desconocidos sobre los argentinos

La Fundación COLSECOR presentó el Estudio de Consumos Culturales en Argentina, trabajo que busca generar conocimiento en torno a los hábitos, tendencias y expectativas relacionados a las culturas, poniendo el foco en el territorio.

En la encuesta participaron 1.664 personas y desde la fundación estiman que el margen de error estimado es del 2,4%. El trabajo de campo del Estudio de Consumos Culturales en Argentina se realizó del 7 al 18 de octubre de 2022 a través de una encuesta nacional digital

Tras las encuestas se encontraron 30 hallazgos que resumen la relación entre los argentinos y sus consumos culturales.

Los resultados

El 84% de los encuestados para la realización del trabajo respondió que utiliza las redes sociales a diario, cifra que llega al 94% si se incluye a quienes las utilizan algunas veces por semana. Con respecto a su uso, el 44% indicó utilizarlas para observar los contenidos (consumo pasivo), el 40% para comentar, compartir o participar, el 28% para contactar a personas que no ve frecuentemente y el 66% sostuvo que las usa para estar informado. En este último punto, y teniendo en cuenta el rango etario, la respuesta fue del 59% en jóvenes de 15 a 24 años, creciendo hasta llegar al 70% en los mayores de 60.

FUENTE: FREEPIK

Al ser consultadas por la frecuencia en que se ve televisión, el 67% de las personas que participaron del estudio manifestó hacerlo diariamente. Si se suman quienes respondieron que ven televisión algunas veces a la semana, el total asciende a 86%. No se encontraron diferencias significativas respecto al género o al tamaño de las ciudades, pero sí en relación con la edad, donde el 67% de los jóvenes dijo que ve diariamente o algunos días en la semana, mientras que en los mayores de 60 años la cifra llega al 92%.

A la pregunta “¿Cómo crees que serán tus prácticas y consumos audiovisuales?”, el 83% respondió digitales, en tanto sólo el 17% restante optó por analógicos. El 52% de los encuestados manifestó escuchar diariamente la radio y si se suma a las personas que indicaron que la escuchan algunas veces por semana, el total llega al 72%. Consultado sobre el soporte más utilizado para escuchar música, el 66% dijo que lo hace a través del celular.

El 55% sostuvo que lee libros al menos una vez por semana y, al detallar el soporte, el 52% afirmó que utiliza medios digitales (Internet y redes sociales). En el caso de diarios y revistas, el porcentaje de encuestados que leen a través de Internet y redes sube al 79%.

La labor de las cooperativas de servicios públicos en las pequeñas comunidades del territorio argentino se reflejó ante la consulta por el tipo de acceso a Internet en el hogar: la mayoría de las personas encuestadas (67%) respondió que cuenta con Banda ancha/WiFi. Ese porcentaje no es tan diferente en grandes ciudades de más de 100.000 habitantes (71%) que en pueblos de menos de 10.000 habitantes (65%), donde, en general, las cooperativas están a cargo de la conectividad.

Cines, teatros y recitales

El Estudio de Consumos Culturales en Argentina de la Fundación COLSECOR también efectuó consultas sobre la concurrencia a este tipo de espectáculos. El 67% indicó que no asiste nunca o casi nunca a un museo, el 65% a recitales y el 55% al cine, cifra que sube al 75% si la consulta es sobre teatro, ópera o ballet. En este último tópico, la cifra se eleva al 82% en los jóvenes entre 15 y 24 años y disminuye al 68% en los mayores de 60.

Otra de las preguntas se enfocó en las razones por las que no se asiste a este tipo de eventos culturales. Así, frente a la consulta “Motivos para no ir a recitales de música en vivo”, el 44% de los encuestados manifestó el costo elevado, cifra que se eleva al 55% en los jóvenes entre 15 y 24 años. Lo mismo sucede en relación con los cines (35%) y a teatros, óperas y ballet, donde el 34% manifiesta que no asiste por los elevados costos. Sin embargo, en esta consulta en particular, los jóvenes en un 44% destacan falta de interés.

En los pueblos, la distancia es un obstáculo

Quienes viven en pequeñas localidades observan como un inconveniente los trayectos que tienen que recorrer para asistir al cine, teatro o recitales. Así, el 22% de los encuestados indicó que la distancia geográfica es un obstáculo para asistir al cine, cifra que se duplica (44%) en pueblos de menos de 10.000 habitantes, donde este es el primer obstáculo para no ir. La cifra llega al 32% entre quienes viven en lugares entre 35.000 y 10.000 habitantes y baja al 5% en grandes ciudades.

La misma tendencia se observa con relación a los recitales, donde el 41% de quienes viven en lugares de menos de 10.000 habitantes indicó que no asiste por la distancia, cifra que baja al 32% en localidades medianas, 25% en intermedias y al 11% en grandes urbes.

Con respecto al teatro, ópera y ballet, 50% de quienes viven en lugares de menos de 10.000 indicó que no asiste por distancia geográfica, frente al 9% de quienes viven en ciudades de más de 100.000 habitantes. (mdzol.com)