Premios Victoria: Abundantes reconocimientos para “Arrabalera, por amor a Tita”

Desde las 20,30 del viernes pasado y a través de la plataforma Zoom, se realizó la apertura de sobres y el anuncio de los ganadores de la octava edición de los Premios Victoria a las Artes Escénicas.

La gala y premiación del más prestigioso galardón teatral de la provincia, había sido suspendida por el contexto mundial de pandemia.

Los ganadores deberán retirar sus certificados y premios el 5 de agosto próximo por la tarde en el Salón Auditórium (avda. Belgrano 1349).

La transmisión se llevó a cabo desde los hogares de las actrices Roxana Lugones y Andrea Yacuzzi. La conducción en conjunto durante una hora y media resultó fresca, ágil y cálida. No faltaron los intercambios con los nominados, conectados desde sus casas y varios reunidos para compartir la desbordante adrenalina por saber cómo resultaría cada terna. En muchos tramos el espectador pudo percibir la camaradería entre los “teatreros” salteños.

La directora del Salón Auditórium, Ana María Parodi, hizo incursiones en vivo y grabadas. “Estamos tristes, porque hay un escenario vacío, una platea vacía, nuestro corazón dolido. Hemos perdido a un amigo también (por el teatrista y profesor de Artes Jorge Aragón, fallecido el 16 de este mes)”, inició Parodi, filmada sobre el escenario del Auditórium, sola y envuelta por el himno de Sui Generis “Cuando me empiece a quedar solo”.

“Este premio no representa de ninguna manera una feroz competencia entre mejores y peores (…). Es simplemente un reconocimiento al esfuerzo del teatro salteño, negado, ninguneado, postergado, pero seguimos como siempre. ‘Hemos recorrido un largo camino, muchacha, decía una publicidad. Estoy en el teatro desde 1981, cuando no teníamos salas, subsidios, talleres, escuelas. Fuimos abriendo camino los dinosaurios del teatro: José Antonio Lázzari, Jorge Rodríguez, la Negra Ramos”, describió Parodi para refrescar el tenor de los Victoria. Luego dejó que la emoción le ganara la voz al decir que está “con el corazón puesto en una esperanza: la del pronto regreso. La esperanza porque el teatro no va a morir. Nosotros vamos a salir adelante. Amigos, victoria es continuar. Si te va la vida en ello, actúas para Dios y derrotas el olvido”.

Luego de sucederse el momento In Memoriam a Jorge Aragón, nombraron las menciones especiales: una del jurado -compuesto por Daniel Torrejón, Rodolfo Fenoglio y María Pía Budonet- a la obra “Ayer, hoy y siempre”, del grupo Consentidos del colegio Verbum. También dos del Auditórium: al estudio de danzas Raíces de mi patria, dirigido por Juan José Giménez, y a la primera obra que se estrenó en la sala anfitriona de los Premios Victoria en 2003, la obra “Las siervas”, protagonizada por Mary Gervino y Ana Carolina Beltrán, una adaptación de Soledad Pérez Fernández del texto “Las criadas”, de Jean Genet.

Tras desvelarse a varios de los premiados, vino un nuevo pasaje grabado de Parodi mientras colocaba piezas de vestuario y accesorios sobre las butacas vacías del Auditórium. Ella recitó -en una interpretación rica en matices como un arpa en la que fuera capaz de pulsar dos melodías al unísono: la de la emoción y la de la esperanza- “Los vestuarios saldrán por las calles”, de Cristina Escofet: “Los vestuarios saldrán por las calles/ los balcones serán las carrozas y las mesas y sillas y bares/ Harán coro sirviendo licores/ y cantando, cantando iremos todos a fundar una patria lejana/ Donde artistas de todas las razas celebremos la gloria el arte”. También hubo momentos de humor como cuando se anunció el premio honorífico de la sala “Vida de artista” a Mary Gervino, y que ella celebró con gozo en primer plano porque se reconectaba después de que le habían cortado la luz. Dijo que recientemente había cumplido 80 años y que el reconocimiento del Victoria era “un regalo formidable”. Además, agradeció “a esas hermosas mujeres que hacen teatro. A esos heroicos caballeros que no desmayaron nunca de producir sobre las tablas”. El otro honorífico “El gran Victoria” se lo concedieron a Carlos Delgado.

El batacazo lo dio “Arrabalera, por amor a Tita” que ganó en Mejores Maquillaje Mariké Muñiz y Delia Pantaleón; Vestuario Mariké Muñiz y Delia Pantaleón; Banda Sonora, Rafael Monti; Dramaturgia Local, Rafael Monti; Coreografía, José D. García; Escenografía, Susana Núñez; Actor de Reparto, Enrique Marini; Actriz de Reparto, Delia Pantaleón; Actriz Protagónica, Mariké Muñiz; Director, Rafael Monti; y Espectáculo de Teatro. Un total de once alas.

Los premiados se completaron con Mejor Actor Protagónico Alfredo Ferrario, por Suplentes, “Cuando los cerdos arrasan; Mejor Iluminación, Juan Carlos Sarapura, por #Uno Menos; y Mejor Espectáculo de Taller de Teatro “Bienvenidos al Primer Mundo”, del Taller de Teatro del colegio de Vaqueros, dirigido por Carlos Delgado.

"Recibir premios en este contexto tiene una gran simbología"

El director Rafael Monti dialogó con El Tribuno acerca del éxito de "Arrabaleras, por amor a Tita", en los Premios Victoria.

El director Rafael Monti dialogó con El Tribuno acerca del éxito de "Arrabaleras, por amor a Tita", en los Premios Victoria.

¿Qué te seduce del personaje para haber emprendido una obra sobre ella?

En estos tiempo de empoderamiento de las mujeres, podemos decir que ella fue una de las primeras actrices atrevidas y que se llevaba el mundo por delante. En su vida artística y personal. Llena de soledad, penurias, amores no correspondidos, una mujer que participó de la primera película hablada del cine nacional “Tango” (1933, de Luis José Moglia Barth) y que filmó ya teniendo más de 80 años “Las barras bravas” (1985, dirigida por Enrique Carreras). Ella recorrió mucha historia nacional como la Revolución del 55, con sus gustos políticos y con los problemas que tuvo que resolver por ser mujer en las décadas del 30 y 40 en adelante.

¿Cómo conociste a Tita y por qué sentiste que otros debían descubrirla a través de tu obra?

A mí desde muy chiquito me gustó el cine nacional, por lo que siempre la tuve presente. Aunque no tuve la oportunidad de verla sobre un escenario, sí de cruzármela por la calle porque ella vivía en sus últimos años en un departamento cercano adonde quedaba el colegio privado donde cursé la primaria y la secundaria en Buenos Aires. Me la he cruzado por la calle llevando abrazado a su perro Corbata. Nunca pude mantener ningún diálogo con ella porque era chico, pero la recuerdo por su fuerte personalidad. Después de más grande la pude seguir en la televisión. Hay una generación -o más de una- que no la conocen y era la intención de difundirla con este espectáculo. Y a los que ya la conocen que la revivan, la homenajeen y la disfruten. Es un mito de la escena nacional como Carlos Gardel, Enrique Santos Discépolo o Jorge Luis Borges.

¿Fue una empresa ingente sacar adelante esta obra el año pasado?

Era una locura hacer un espectáculo como este, de época y con casi treinta actores sobre el escenario, en el contexto de la crisis durante el gobierno de Macri; pero bien dicen que “a grandes males, grandes remedios”. Dijimos: “Vamos a jugarnos por este espectáculo, a ponernos la camiseta” y así fue como se pudo concretar. Yo ya había escrito apariciones del personaje para otras obras mías, aunque no musicales. Tuve que volver a ver todas sus películas, leer todo lo que se había escrito sobre ella y escuchar los reportajes que había dado en vida. Era un desafío por donde uno lo mire, de producción, que contó con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, y de dramaturgia.

¿Fue difícil elegir a tres Titas?

En esta puesta hubo tres actrices que la representan en diversas épocas de su vida. Una actriz no conocida, Luz María Larraux, que está filmando la vida de Tita Merello y en eso se encuentra con los fantasmas de Tita que están protagonizados por otras, Mariké Muñiz y Delia Pantaleón. La que tiene el peso interpretativo en el espectáculo, porque las actrices cantan en vivo los tangos más recordados de Tita, es Mariké Muñiz. Las pensé a las tres desde el momento en que me puse a escribir la obra. Al principio era medio raro para ellas dilucidar por qué las había llamado para este rol, pero sé que al descubrir su personaje cada una llegó a amarlo.

¿Qué sentís con 11 Victoria?

Más allá del bienestar que produce para el corazoncito y el ego en cada uno de nosotros, es un reconocimiento al espectáculo en general. Trabajaron más de treinta personas y recibirlos en este contexto de teatros cerrados tiene una gran simbología.

¿Cómo estás viviendo esta cuarentena y qué estás elaborando?

Lo vivo como todos los compañeros del ámbito artístico y cultural. Somos los primeros que tuvimos que bajar el telón y los últimos que lo levantaremos. Es un parate obligado, pero necesario, porque debemos cuidarnos la salud y protegernos. El teatro es un trabajo comunitario, de grupo, y tengo conciencia de que hay que cuidar al público y a los actores que se suben arriba del escenario. Tengo la suerte de estar a punto de concretar el sueño de tener mi primer programa de TV, en el Canal 10 de aire, que se va a llamar “Por la gracia de Monti”, escrito y dirigido por mí y con un elenco de actores salteños. Es una apuesta grande del canal y sus directivos, un programa en el que depositaré mi experiencia en el music hall, el café concert, el humor político y el vodevil. (El Tribuno Salta)