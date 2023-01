Se incrementaron los casos de sífilis en Salta

La Dra. Laura Caporaletti, jefa del programa de Infecciones de transmisión sexual, contó por Radio Salta que se registra un aumento de estás afecciones."La que más creció en Salta y a nivel nacional es la sífilis que tiene la particularidad que no duele ni molesta pero el virus permanece en el cuerpo" indicó.

La población más afectada es entre 20 y 30 años pero también en personas mayores se observa la enfermedad.

Caporaletti destacó que es lamentable que muchas personas no usan preservativos y no tienen responsabilidad en el tema de la sexualidad. Informó que la sífilis tiene cura, pero se debe abordar en pareja para no volverse a infectar.

En el caso de las embarazadas las consecuencias en el bebé son graves, ceguera, malformación y hasta la muerte del recién nacido. En el caso del adulto enfermo, el virus queda en el cuerpo y puede llegar a problemas neurológicas.

La doctora recordó que antes solían pedirse análisis en el registro civil pero ahora son voluntarios.

Sobre la gonorrea sostuvo que es curable, y que el enfermo presenta molestia y dolor. Pidió a la población realizarse análisis regularmente y no dejarse estar ante molestias.