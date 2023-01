El verano salteño tendrá dos superclásicos en siete días

Una noticia muy esperada. La Liga Salteña de Fútbol y el Gobierno de la Provincia presentaron oficialmente el lanzamiento de dos superclásicos del fútbol salteño entre Central Norte y Juventud Antoniana, tras la incertidumbre de las hinchadas de poder apoyar a los clubes de sus amores ante las medidas de seguridad de solo jugar con la parcialidad local.

De esta manera, y para beneficio mutuo, se disputará el 29 de enero en el estadio Martearena el primer encuentro y una semana después, el 5 de febrero, volverán a verse las caras para cerrar el Torneo de Fútbol de Verano Salta 2023 organizado por la Liga con el apoyo gubernamental a través del Ministerio de Turismo y Deportes.

En ese sentido, el secretario de Deportes, Sergio Chiban, agradeció la predisposición de los clubes al aceptar jugar dos clásicos al destacar que “agradezco a los presidentes de Central y de Juventud por la predisposición que tuvieron de forma inmediata al aceptar nuestra propuesta para que se disputen dos superclásicos en el torneo de verano”.

El funcionario provincial resaltó que “estamos trabajamos de forma coordinada con las diferentes áreas de gobierno y de los clubes para que todo salga en perfectas condiciones. que los equipos tomen ritmo de competencia y que la gente nos apoye porque los equipos salteños van a disputar un Federal A muy exigente y esto le permitirá sumar minutos de juego”.

Por otro lado el capitán de Central Norte Diego Magno, hizo hincapié en disputar los clásicos y destacó: “Siempre es lindo medirse con Juventud que es nuestro clásico de toda la vida y la gente debe volver a acompañarnos para que sigamos viviendo una verdadera fiesta del fútbol salteño”.

Mientras que el capitán de Juventud, Martín Esparza, agregó que “jugar este torneo nos permite sumar minutos y siempre es lindo jugar con nuestro rival de toda la vida porque lo vivimos diferente y con otras expectativas tal cual lo vive nuestros hinchada que estoy convencido que volveremos a llenar el estadio”.

El vicepresidente de la LSF Adolfo Resina manifestó: “Es muy importante este torneo porque jerarquiza nuestro fútbol y debemos apoyar entre todos para que se continúe realizándolo”.

Clásicos son clásicos

Durante el lanzamiento, y para culminar, el presidente de Central Héctor De Francesco le puso “pimienta” al clásico al asegurar que "este es el único clásico salteño, porque el clásico de GyT es con el Jockey Club, así que nos preparamos para ser protagonista en este torneo como en el objetivo final que es el ascenso”.

Mientras que Javier Russo (Pte Juventud) agregó que "Estamos muy contentos de disputar este torneo y estaremos a la altura de las circunstancias para afrontarlo. Agradecemos al Gobierno y a la Liga por hacernos parte del mismo e invitamos a todos a que nos puedan acompañar”.

Cabe destacar que estuvo presente el coordinador del torneo Federico Apaza y anunció que los superclásicos salteños se jugarán solamente con público del local mientras que el resto de los partidos se jugarán con ambos públicos. La localía será sorteada para definir quién será anfitrión en el primer clásico y después será local el que juegue de visitante en el primer partido para que ambos equipos jueguen con su público. Además, estuvo presente la secretaria de seguridad Frida Fonseca entre otras autoridades.

Cronograma del partidos

Domingo 15/01/23 a las 18 horas:

Gimnasia de Jujuy vs Juventud Antoniana (Salta)

Miércoles 18/01/23 a las 20 horas:

San Martín de Tucumán vs Gimnasia de Jujuy

Domingo 22/01/23 a las 18 horas:

San Martín (Tuc) vs Central Norte (Salta)

Domingo 29/01/23 a las 18 horas:

Central Norte vs Juventud Antoniana

Domingo 05/02/23 a las 18 horas:

Juventud Antoniana vs Central Norte.