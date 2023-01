Camioneros se suma al control de precios: malestar en algunos supermercados

La presencia de delegaciones del sindicato de Camioneros en los centros de logística de los supermercados fue una sorpresa para esas compañías. Consideran que esa intromisión “no forma parte del acuerdo de Precios Justos” acordado con el Gobierno. Sin embargo, salieron a respaldar la decisión, porque entienden que los ayuda a deslindar la responsabilidad sobre los faltantes de productos.

Tanto en el Poder Ejecutivo como en las empresas admiten que hay un problema de abastecimiento. Los productos de esos listados se “agotan” a las pocas horas que abrieron las sucursales. Aunque todavía no se expresaron en público, los ejecutivos de las góndolas dicen que las productoras de consumo masivo están dirigiendo más mercadería a otros canales, como los chinos. Allí no rige el esquema de “Precios Justos”,

“Entendemos que no es una decisión de Camioneros sino unos operativos dispuestos por la Secretaria de Comercio. Celebramos que se hagan estos controles porque el éxito del programa pasa por el abastecimiento. Examinando los centros de distribución y confrontando los pedidos de las cadenas y las entregas efectuadas por los proveedores queda clara la responsabilidad de los faltantes que se puedan llegar a ver en las góndolas, responsabilidad que no es atribuible a las cadenas de supermercados”, explicaron desde la Asociación Supermercadistas Unidos (ASU), la cámara que nuclea a las cadenas.

Los supermercados entienden que el problema de abastecimiento está generado por los proveedores y no por ellos. Con respecto a ese tema tan sensible señalaron que “hay empresas que nos entregan menos que antes, y están dirigiendo más productos a los chinos y canales ‘informales”, destaca un ejecutivo del sector. “Se me ocurre el caso de una gaseosa que está a $ 330 en los “precios justos”. El stock en los súper se termina temprano. La gente va al chino que está más cerca y esa misma gaseosa se despacha a $ 490”, graficaron desde una cadena con un caso concreto, que Clarín pudo constatar.

Aunque la posición oficial es de apoyo a la decisión oficial, en alguna cadena dejaron trascender cierto malestar. “Es una arma de doble filo, también puede usarse en las negociaciones de las paritarias”.

“De habernos preguntado, hubiéramos sugerido que comprueben cuánta mercadería envían los proveedores a las cadenas y cuánta llega a otros canales, como los asiáticos”, agregan en las cadenas.

La recorrida de grupos de Camioneros en los centros de distribución de las mayores cadenas supermercadistas fue para constatar cuánta mercadería hay en esas instalaciones. “También hay siempre cierto stock que los gerentes de las sucursales van guardando productos para el día siguiente. Es una práctica a la que recurren ciertas cadenas, cada una maneja su propio criterio”, añadió una fuente del sector.

Fuente Clarín