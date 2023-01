El norte provincial no tiene agua y tampoco luz Con un pronóstico de temperaturas superiores a los 40 grados, los departamentos general San Martín y Oran carecen de agua potable y servicio eléctrico. “El agua que tenemos en las canillas o grifos solo sirve para limpieza personal o de la casa, no es buena para beber o cocinar y encima ahora no podemos ni prender el ventilador” aclaró la periodista de Diario El Tribuno, Cristina Carrazán desde la ciudad de Tartagal.