La suba de alimentos proyecta una inflación de más del 5% para enero

Reducir la inflación no será fácil para el Gobierno. Los alimentos subieron en torno al 5,5% en las primeras cuatro semanas de enero, lo que pondría un piso por encima del 5% a la inflación general del mes.

Un estudio privado señaló que en la cuarta semana de enero el precio de los alimentos se incrementó un 0,75%, desacelerándose respecto a la anterior.

De todas formas, el promedio "punta a punta" muestra una variación del 5,5%, de acuerdo al trabajo de la consultora LCG.

En el período en estudio, las frutas aumentaron un 9,5%, las verduras un 9%, las comidas para llevar un 7,1%, los lácteos y huevos un 7%, las bebidas un 6,2% y los aceites un 4,7%.

Las carnes subieron en estas cuatro semanas un 2,5% en promedio, sin mostrar aún el salto que se produjo en los mercados concentradores en los últimos días.

Este informe se suma al que difundió la consultora EcoGo, que proyectó una inflación del 5,6% para enero.

A estos cálculos, aún falta sumarles el impacto en el precio de la carne que llegará a los mostradores la próxima semana.

De cumplirse estas proyecciones quedaría seriamente comprometida la meta del ministro de Economía, Sergio Massa, de reducir la inflación a menos del 4% para abril.

Si bien noviembre había dado un 4,9% y diciembre un 5,1%, el salto de enero, prácticamente, sepultaría las intenciones del equipo económico y haría tambalear la estrategia oficial.

Massa intentó alinear expectativas firmando acuerdos de precios en diferentes rubros al 4%, pero los resultados del primer mes del año no tendrían la orientación pretendida.

Sin magia ni shock

Con este panorama, ayer el secretario de Comercio, Matías Tombolini, aseguró que "no hay una solución mágica" para la inflación y descartó medidas de "shocks" haciendo tácita alusión a la posibilidad de una devaluación en busca de un equilibrio macroeconómico.

"Los precios siguen aumentando y eso es cierto. No estamos conformes con el 5,1% del mes de diciembre, no se puede tapar el sol con la mano. Tuvimos una inflación del 94% y es algo que nos preocupa y ocupa. La solución no es mágica", afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

El secretario sostuvo que "los resultados se pueden ver conforme pasa el tiempo y solo si se cumple la condición macroeconómica de tener orden fiscal, de acumular reservas".

Aunque sin hacer referencia directa, Tombolini rechazó una devaluación o medidas de similar tenor para encauzar las variables macroeconómicas.

"La Argentina no puede debatirse en soluciones que vayan a suponer shocks que dejen a fuera a la gran mayoría de la sociedad. Las soluciones que no suponen shock, sino realismo se traducen en la hoja de ruta del ministro (Sergio) Massa", afirmó el secretario.

Política de precios

Tombolini defendió el enfoque de la política de precios en momentos en que surgieron diferentes informes que dan cuenta que la inflación de enero estará por encima del 5%, alejando el objetivo oficial de reducirla a menos del 4% para abril.

Sobre el programa "Precios Cuidados" comentó: "El cumplimiento es mixto. El de stock es del orden del 70%, precios fijos del 98% y el sendero de precios de un 88%. El desafío más importante es que el producto esté en la góndola".

Acerca de la continuidad del programa comentó que "se está trabajando para tratar de homogeneizar todo el acuerdo de precios".