La carne tendrá un fuerte aumento: subirá entre $300 y $400 por kilo

Después de haber logrado cierta estabilidad durante el año pasado en Salta, el precio de la carne vacuna podría mostrar aumentos que van entre los 300 y 400 pesos por kilo en los próximos días.

El Tribuno recorrió distintas carnicerías de la ciudad, donde los encargados contaron que el precio del kilo de la media res pasará de costar $740 a más de $900, lo que se traduce en un aumento del 24%.

Hasta esta semana las carnicerías barriales pagaban en promedio $82 mil la media res de novillito (de 110 kilos aproximadamente). Ahora con el incremento estimado en las listas nuevas pasarán a pagarla más de $100 mil.

El aumento del precio de la hacienda en pie para faena es uno de los principales motivos. Sin embargo, muchos afirman que son aumentos que ya se esperaban en el sector porque llevan un año perdiendo contra la inflación. Durante 2022 el precio, en promedio, aumentó un 42%; mientras que la inflación de los alimentos fue del 95%.

"Hay algunos frigoríficos que ya están vendiendo los cortes a los precios nuevos, nosotros todavía no, pero se van a actualizar la semana que viene. El kilo de la media res pasó de $740 de costo a $920, así de golpe. Eso se verá reflejado en el mostrador entre 300 y 400 pesos por kilo", expresó el dueño de un importante supermercado ubicado en la avenida Líbano.

El comerciante comentó que la carne no subía de una manera "tan fuerte" desde abril del año pasado. Aseguró que las actualizaciones que tenían por parte de los frigoríficos eran semanales y de $20 por kilo.

"Dicen que a partir de la semana que viene van a volver a subir $100 más. Ahora estos días, antes de la suba, la gente empezó a llevar carne como para abastecerse, pero la semana que viene yo creo que cortes como el asado, lomo o peceto van a ser todo un lujo", afirmó.

El empresario explicó que el consumo de carne viene bajando constantemente por diferentes motivos. Primero por el precio y segundo por la accesibilidad que tiene la gente a productos sustitutos. Aumentó el consumo del cerdo y el pollo, que prácticamente cuestan la mitad que la carne vacuna.

Mario Cruz, propietario de La Ternerita, comentó a El Tribuno que no tenía un incremento en los precios desde las fiestas, pero que "ahora va a subir mucho". Calcula que en su carnicería subirán $300 los cortes blandos.

Así, lo que más se vende en La Ternerita sigue siendo el sobaco. En septiembre se vendía el kilo $1.000 y hoy cuesta $1.100. La costilla pasó de los 1.400 a los $1.500 por kilo. Los cortes más caros que superan los $1.500 son el peceto, $1.700; el lomo, $1.800 y la picana, $1.700.

"A mí me sale $780 el kilo de la media res y me dijeron que la semana que viene ya va a subir a más de $850. Los cortes que más está eligiendo la gente son el sobaco, la paleta y la costilla", expresó.

Mario contó que en los cortes caros, como puede ser la nalga, el lomo o el peceto, la gente ya no está pidiendo las piezas completas o por kilo, sino que viene con un monto de dinero y compra lo que alcance.

"Me dicen dame mil pesos de milanesa y cortalas lo más finito que puedas. Hay que ponerse también en el lugar de la gente, que no puede comprar por ahí los cortes más caros. Pero a mí me sube todo en la carnicería, desde los impuestos hasta la carne. Por ejemplo este mes pagué 25 mil pesos de luz, cuando en diciembre pagué 18 mil", finalizó Cruz.