El único servicio público de desintoxicación de Salta no recibe nuevos pacientes

Que cierre por refacciones, por unos meses, la sede de un servicio público de salud no debería ser un problema mayor, a menos que no exista otro en la provincia. Así ocurre con la única unidad de desintoxicación de sustancias psicoactivas en Salta, ubicada en el hospital Ragone, que desde diciembre pasado no recibe nuevos pacientes.

Según explicaron desde el nosocomio, la medida se adoptó "por falta de espacio", hasta que finalicen las remodelaciones que se encaran en el lugar. Aun así, aclararon, quienes estaban internados en desintoxicación no fueron desamparados y se los trasladó al sector de "Agudos". Son seis las personas bajo ese tratamiento.

De acuerdo a lo que estimaron en el hospital colindante al penal de Villa Las Rosas, las obras terminarían el mes próximo y también está previsto incorporar dos médicos para la unidad fundamental de asistencia.

La falta de este espacio fue advertido la semana pasada a El Tribuno por una madre, quien no tuvo a dónde llevar a su hijo por una recaída que había sufrido en el consumo de la pasta base y debía ser desintoxicado con urgencia. Finalmente, el joven afectado no fue atendido, y su situación es crítica.

Pandemia

De todas maneras, el servicio del Ragone ya estaba desbordado antes de las obras de remodelación. La unidad originalmente cuenta con seis camas y el otro punto de asistencia que completaba la atención era la unidad de desintoxicación del hospital del Milagro, que fue dada de baja cuando se agudizó la pandemia de COVID-19 y las instalaciones fueron derivadas para enfermos con coronavirus.

La situación es grave, ya que el tiempo de atención para una persona intoxicada por alguna droga puede significar la vida o la muerte. Esto parece no haber sido advertido en toda su dimensión por la secretaria de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, Irma Silva, quien fue consultada para esta nota y afirmó que no registró "problemas" con las derivaciones para este tipo de atención.

Dijo que hizo "un pedido personal" para que se reabra el servicio de desintoxicación del hospital del Milagro, donde antes de la pandemia había 10 camas.

"Tenemos que tener dos salas, en el Ragone y en El Milagro", sostuvo la licenciada en psicología.

"También es política de esta Secretaría que las unidades de desintoxicación se habiliten en los hospitales generales de nivel 3 y 4 (el San Bernardo es nivel 4, por ejemplo) para que no existan esas derivaciones innecesarias, porque no es difícil manejar una desintoxicación, no es algo de otro mundo", sostuvo Silva.

Lo cierto es que por ahora no existe ningún lugar público en Salta a dónde derivar a un paciente para sobrellevar, y hasta sobrevivir, por un exceso en el consumo de psicoactivos.

La primera unidad de desintoxicación se dispuso en el hospital del Milagro en 2014, como una medida rápida para dar respuesta a las "madre del paco" que por entonces habían acorralado al exgobernador Juan Manuel Urtubey por la desidia que existía de parte del Estado en la atención a las personas con problemas de adicciones.

Las obras

Tras meses de espera y de protesta de los trabajadores del hospital, los trabajos de reacondicionamiento de las instalaciones del Ragone arrancaron en octubre del año pasado. Consisten en el arreglo del sistema eléctrico del establecimiento, refacciones en el pabellón de internación de varones y galerías.

En el pabellón de varones se realiza un cambio de piso, cielorraso e instalación sanitaria. Se impermeabilizarán, además, losas planas, se cambiarán revestimientos en cocina y lavadero y se efectuará el pintado general del edificio.

Al inicio de las obras los internados del pabellón de varones fueron reubicados transitoriamente a la Unidad de Larga Estadía y a su vez, los pacientes que estaban allí pasaron al sector de Agudos. (El Tribuno Salta)