Familias aisladas, cortes parciales y nuevos peligros de derrumbe en la ruta 51

Alrededor de treinta familias quedaron aisladas sin agua y electricidad en el paraje Carabajal, producto de las intensas lluvias y las crecidas de los ríos que bajan de las montañas de la región. La ruta 51 apenas a unos dos kilómetros de Campo Quijano sufrió cortes por las bajadas de aludes que arrastraron gran cantidad de sedimentos. Hacia el sur del Valle de Lerma en Guachipas y Coronel Moldes los arroyos hicieron desquicios en barrios estropeando calles y provocando anegamientos de viviendas.

La municipalidad de Rosario de Lerma debió realizar un puente de ayuda con tractores para llevar agua a los vecinos de Carabajal que no pueden llegar ni siquiera a la orilla del Río Rosario. La lluvia en la alta cuenca del Toro, ocasionó una crecida inesperada entre este sábado a la tarde y hoy en la mañana. La luz podría restablecerse recién esta tarde, en caso de que la correntada y las lluvias lo permitan.





En Quijano, los arroyos El Mollar, La Berta, El Cebollar y Zulema I, situados en los primeros 30 kilómetros hasta Chorrillos, fueron los más afectados. Apenas ingresando al camino de montaña un enorme derrumbe corto el camino. Allí una máquina de Vialidad Nacional despejó el camino en un solo carril. Por ahora estará habilitado hasta las seis de la tarde. Y si llueve copiosamente se interrumpirá el tránsito por razones de seguridad.

Tractores asisten con agua a vecinos aislados en Rosario de Lerma.

Apenas a 500 metros del ingreso a la Quebrada del Toro el tremendo corte que es despejado por Vialidad.

La Berta dejó un corte importante donde sigue trabajando Vialidad. La advertencia de derrumbes en toda la zona preocupa a las autoridades puesto que el flujo de tránsito es considerable por la época del año “deberían dejar pasar a los que viven y trabajan, los turistas deberían tener cuidado, sigue lloviendo y los derrumbes aparecen en cualquier lado de la ruta” contó un vecino de la zona a el equipo de El Tribuno que recorrió la zona.

Las vías del tren con el ramal C- 14 no sufrieron ningún tipo de percance en su tramo entre Rosario de Lerma y la estación de Campo Quijano. A pesar de no tener inconvenientes a simple vista, operarios de Trenes Argentinos están realizando un relevamiento de las vías en este recorrido.

En Moldes en el sur del Valle de Lerma, tuvieron que asistir a familiares de barrios periféricos por el ingreso de las aguas este sábado en la tarde. No hubo evacuados.

Fuente: Jaime Barrera para El Tribuno de Salta

Foto de portada Arroyo La Berta, a pocos metros del primer corte se despeja la zona pero el agua sigue bajando.