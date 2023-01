Suba de tarifa de luz: el corte de ruta se levantó por empatía

"Se levanta el corte de ruta, hay niños intoxicados en Pichanal, las ambulancias van y vienen", comunicaron los manifestantes en contra de la suba en las tarifas de luz, en las redes sociales ayer, apenas se enteraron de lo que ocurrió en el fatídico almuerzo por el Día de los Reyes Magos, en el comedor de la Misión San Francisco.

Sucede que quienes se manifiestan hace ya cinco días en Orán y que ayer decidieron cortar la ruta no son piqueteros cebados en el oficio de impedir el tránsito. Son vecinos hastiados de la injusticia, trabajadores impotentes que sienten vulnerados sus derechos, pero que están plenos de conciencia. Por eso no dudaron en despejar la ruta para no entorpecer la llegada de los niños al hospital.

Sin embargo, anunciaron que la lucha continúa. De acuerdo a la asamblea que hicieron anoche, informaron que hoy realizarán un acampe en la plaza San Martín desde las 20 hasta las 2 de la madrugada, y que este domingo harán una asamblea a las 20 en la misma plaza para consensuar las medidas que tomarán el lunes.

Cabe recordar que se trata de vecinos autoconvocados a través de redes sociales que marcharon por las calles de la ciudad de Orán toda la semana y, ante la ausencia de una solución, cortaron ayer la ruta 50. La modalidad fue 30 minutos de corte y 30 de apertura.

Durante la última semana no solo vecinos de la ciudad de Orán, sino también de Hipólito Yrigoyen se congregaron para protestar por la suba en el servicio de energía, recorrieron las calles de la ciudad, protestaron en las oficinas de Edesa hasta que este jueves tomaron la decisión de cortar la ruta 50 esperando una repuesta del Gobierno por la excesiva suba del servicio en el último mes.

Legisladores se sumaron

Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Orán, el Centro de Obrajeros del Norte, Círculo Médico, Sindicato de empleados y obreros de comercio, Sindicato del Azúcar, Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas, Sindicato de la Industria Maderera, Sindicato de Camioneros, Industriales Panaderos, Colegio de Ciencias Económicas, Concejo Pastoral, Ministerio Río de Aguas Vivas, Círculo de Prensa, SOEM, Colegio de Abogados junto a los legisladores Juan Cruz Curá , Carolina Ceaglio, Jorgelina Juárez y Ramona Riquelme se reunieron con el fin de plantear la problemática de la excesiva y abusiva facturación en el servicio de luz registrado en el mes de diciembre.

Como conclusión se resolvió solicitar al Ente Regulador arbitre las medidas para que no se cobre la boleta del mes de diciembre hasta tanto no se revea la situación por la que atravesamos en el norte salteño, donde las temperaturas superan los 45 grados y el servicio es deficiente e indigno para los usuarios.

Asimismo, exigen la presencia de las autoridades responsables y competentes de Edesa, Trasnoa, Cammesa, del Ente Regulador de la Provincia, del Ente Regulador Nacional y todos aquellos que participan en el sistema eléctrico.

"Esperamos actúen con la misma premura con la que aumentaron y actualizaron las tarifas y con la que se respondió al problema del departamento San Martín referido a la suspensión del cobro del servicio de Aguas del Norte", finalizó el comunicado.

El intendente también

El intendente Pablo González emitió petitorios dirigidos a cada Legislador Nacional por Salta, pidiendo la intervención ante la situación que apremia a nuestra comunidad, sobre los incrementos en el valor del servicio eléctrico.

En la misma el intendente expresa que, preocupado por el repentino y exorbitante aumento en la tarifa de luz, que ha gravitado en muchos hogares de nuestra comunidad, y que según explicaciones brindadas por el Ente Regulador de Servicios Públicos se debe a un incremento en el consumo a raíz de las altas temperaturas, excediendo el índice alcanzado por los subsidios, solicita la intervención de los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, porque la situación escapa a la competencia municipal.

El Dr. Pablo González solicitó formalmente a los legisladores Juan Carlos Romero, Nora del Valle Giménez, Sergio Leavy, Carlos Zapata, Emiliano Estrada, Miguel Nanni, Lucas Godoy, Pamela Calletti, Lía Caliva y Virginia Cornejo que trabajen en una solución ante los organismos que correspondan, contemplando la particular situación de los habitantes de esta zona de frontera, la más calurosa del país, en donde es de vital necesidad subsidiar el servicio de energía eléctrica.