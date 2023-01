En 2022 hubo 204 más siniestros viales con heridos que en 2021

El año pasado se registraron 4.196 siniestros viales con lesionados y/o víctimas fatales. La cifra supera a los registros de 2021 que cerró con 3.992. Aunque en términos relativos el incremento sea solo del 5%, se tratan de 204 accidentes más. En 2020 totalizaron 2.962 siniestros.

El jefe de la División Accidentología del Departamento Criminalística, Carlos Segovia, explicó que el aislamiento por la pandemia influyó. "En 2020 tuvimos una cuarentena estricta por lo que no había mucho tránsito vehicular, en 2021 el aislamiento no fue tan duro y tuvimos 1.030 siniestros más y el año pasado se nota un incremento con relación al anterior", sostuvo.

Añadió que hay factores que influyen en el aumento y que se tienen que analizar. "Podemos ver en principio, el incremento del parque automotor. A mayor cantidad de vehículos, más circulación y eso puede llevar a un aumento de siniestros", dijo.

Víctimas fatales

Con relación a las estadísticas sobre víctimas fatales se conoció que en 2020 hubo 137, en 2021: 187, en 2022: 150 y en lo que va de este 2023: cuatro. Los números muestran una disminución.

La falta de conciencia continúa siendo una problemática severa. "La mayoría de los siniestros se desencadena por el factor humano. Esto significa que hay inobservancia, negligencia de los conductores. En muchos casos no se respetan las normativas y, por ejemplo, circulan a una velocidad mayor a la permitida, no respetan las prioridades de paso, el uso del casco y elementos de protección", señaló Segovia.

Pese a que rige la ley de Tolerancia Cero y la Policía Vial se encarga de efectuar controles que se profundizan los fines de semana, indudablemente hay falta de conciencia y respeto a las normas. "La ley dice cero alcohol a la hora de conducir, pero los incumplimientos siguen", dijo.

Según las estadísticas del Departamento Criminalística el mes en que más siniestros viales ocurrieron fue octubre y los días en los que más se registraron fueron los sábados. El tipo de vía donde más suceden accidentes de tránsito son las calles de las ciudades. El horario en que más se producen es la franja vespertina de 14 a 22 horas y le sigue la nocturna.

El tipo de siniestro que más se registra es la colisión, es decir el choque entre dos vehículos, ya se de forma perpendicular o frontal y el vehículo de mayor preponderancia es la motocicleta.

Con relación a las edades de los conductores protagonizan siniestros viales, mayormente tienen entre 36 y 50 años. Le sigue el rango de entre 26 y 35 años.

Según los datos recopilados, los hombres son quienes más preponderancia tienen. "Son quienes están más involucrados en los siniestros pero hay un dilema porque en teoría, de acuerdo al parque automotor y registros, hay muchos más conductores que son hombres, ese puede ser el motivo. Lo que sí, por lo general las mujeres tienen mayor precaución a la hora de conducir", hizo hincapié Segovia.

Los puntos críticos

Hace 10 años que la División Accidentología del Departamento Criminalística lleva adelante un estudio científico de siniestralidad vial que intenta desentrañar los motivos por los cuales suceden siniestros viales en ciertos lugares.

De esta forma, a partir de las estadísticas que cargan en bases de datos, en coordinación con el Observatorio Vial de la Provincia, determinan puntos críticos donde ocurrieron siete o más siniestros viales. Ya se conocieron los primeros datos del período 2022 y algunos de ellos son las avenidas Tavella y Paraguay, la rotonda de Limache. También hay tramos que no llegan a conformar puntos críticos específicos pero sí de riesgo, por ejemplo, en la avenida Bolivia, en la Circunvalación Oeste y en la avenida Arenales. El estudio sobre 2022 aún continúa en elaboración y será presentado en abril próximo.

Son tres los factores de riesgo que pueden desencadenar un siniestro vial: el medio ambiente, el vehículo y la mano de hombre. Los componentes se interrelacionan en lo que se denomina el triángulo accidentológico. En la mayoría de los casos los errores son humanos. Las faltas más comunes son no respetar la velocidad máxima permitida ni semáforos, utilizar celular mientras se conduce, motociclistas que no usan casco, niños que no van en las butacas que corresponden en los vehículos, falta de uso de cinturón y en los peores casos el consumo de bebidas alcohólicas.

Por otra parte, el mal estado de la calzada, la presencia de baches, la falta de semaforización y su correcta sincronización, como así también las malas condiciones de un vehículo también representan riesgos.