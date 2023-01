Ana de Armas, Jamie Lee Curtis y Quentin Tarantino son algunos de los presentadores de la 80 entrega de los Globos de Oro que volverá a realizarse el próximo 10 de enero tras un boicot de la industria audiovisual norteamericana en 2022 por acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre sus integrantes.

La gala de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood será conducida por el comediante Jerrod Carmichael. La película Argentina, 1985 es una de las candidatas en el apartado Mejor película extranjera.

La cinta The Banshees of Inisherin, del director angloirlandés Martin McDonagh encabeza la lista de films en competencia con ocho nominaciones.

Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan y Daniel Scheinert con seis nominaciones, mientras que Babylon, de Damien Chazelle y The Fabelman, de Steven Spielberg, alcanzan las cinco candidaturas.

Por su parte, Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo.

La quinta temporada de The Crown, la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story y la segunda entrega de The White Lotus acumularon cuatro candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary fue la producción más nominada con cinco menciones.

Argentina, 1985 compite por el premio a la Mejor película extranjera con RRR (India), de S.S. Rajamouli; Sin novedades en el frente (Alemania), de Edward Berger; Close (Bélgica), de Lukas Dhont; y Decision to Leave (Corea del Sur), de Park Chan-wook.

La presente entrega de podría ser decisiva para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood –según señalan medios internacionales– luego de que una investigación de Los Angeles Times a principios de 2021 descubrió que el grupo no tenía miembros afroamericanos, una revelación agravada por otras acusaciones de irregularidades éticas. (rosario3.com)