¿Las obras de qué escritores quedan libres de derechos en 2023?

El paso del tiempo también trae beneficios. Desde el 1º de enero, obras de destacados autores que fallecieron en 1952 pasaron a dominio público. En la Argentina las obras entran en dominio público 70 años después de la muerte de sus autores. No obstante, cuando expira el derecho de autor, en el país se activa el dominio público pagante (DPP), un ingenioso gravamen que el Estado cobra a las editoriales para destinar al Fondo Nacional de las Artes (FNA), que utiliza ese dinero en becas y premios. Se paga un porcentaje diferente según se trate de un libro para chicos o si el título es de un autor nacional o extranjero.

El DPP es un impuesto made in Argentina que se debe pagar por el uso de la obra de un autor nacional o extranjero que ha fallecido hace más de 70 años. La ley contempla plazos especiales, como el de la obra cinematográfica, fotográfica, entre otros, y también si el país donde se publicó la obra original adhirió o no la Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Estados Unidos, por ejemplo, no lo firmó).

Entre los autores "liberados" figuran Miguel Hernández, Virginia Woolf, William Faulkner, Herman Hesse y la película "Metrópolis", de Fritz Lang.

Miguel Hernández, referente de la Generación del 27 en España.

La Biblioteca Nacional de España publicó, como todos los años, su habitual listado con los nombres de autores y títulos que pasaron a ser de dominio público, entre los que este año figura el poeta Miguel Hernández, autor de los clásicos "Viento del pueblo" o "Nanas de la cebolla", así como también quedan libres de derechos obras de Virginia Woolf como Al faro o Mosquitos de William Faulkner. Este año, en total, pasaron a dominio público la obra de 174 autores españoles, todos autores fallecidos en 1942. En España, los derechos de autor cubren 80 años y, a partir de 1987, únicamente 70 años.

Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, España, y falleció el 28 de marzo de 1942. Es uno de los poetas de referencia de la Generación del 27. Pese a su deseo de estudiar, su padre se lo impidió y lo obligó a cuidar de su rebaño de ovejas. En sus ratos libres, leía fervorosamente y escribía poemas. Autodidacta, aprendió dejándose guiar por maestros como Paul Verlaine, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca y, sobre todo, Luis de Góngora.

Durante la Guerra Civil Española fue condenado a muerte en marzo de 1940 pero gracias a la intercesión de amigos influyentes consiguió que lo conmutaran a cambio de 30 años de prisión. En prisión padeció diversas enfermedades y murió de una bronquitis cuando tenía 31 años.

Además de Hernández, en el listado publicado por la Biblioteca Nacional figuran otros nombres como los de Eustaquio Jiménez (hermano de Juan Ramón Jiménez y alcalde de Moguer). También el del escultor y dibujante Julio González -quien en 1899 se trasladó a París para colaborar con Picasso-, la escultora Julia Casagemas -una de las primeras autoras de opera en España, hermana de Carlos Casagemas, pintor también amigo de Picasso- o el médico otorrino inventor de la asueroterapia -una intervención sobre el nervio trigémino-, Fernando Asuero.

En el ámbito internacional, donde los derechos de autor tienen una vigencia de 70 años, entraron a dominio público títulos representativos del cine, como es el caso de la obra futurista de Fritz Lang Metropolis, El cantor de jazz (primera película sonora, con Al Jolson) o el personaje creado por Arthur Conan Doyle, el detective Sherlock Holmes. Según se anuncia en la web Public Domain Review, también quedan libres de derechos obras de Virginia Woolf y William Faulkner, El lobo estepario de Herman Hesse, Amerika de Franz Kafka y los trabajos del ilustrador neerlandés M. C. Escher. En el ámbito musical, se libera "Puttin on the Ritz", de Irving Berlin, que alcanzó popularidad gracias a la película El Joven Frankenstein. (lanacion.com.ar y pagina12.com.ar.