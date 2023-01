Tras la etapa 8, Kevin Benavides quedó a 13 segundos del líder en la general del Dakar

Lograr una victoria de etapa en el Rally Dakar trae sus consecuencias: los pilotos vencedores deben abrir pista y Luciano Benavides lo experimentó en la etapa 8 tras su triunfo en el tramo 6 (la etapa 7 fue suspendida para motos por las intensas lluvias), por lo que tuvo que ceder minutos y quedó ubicado en el puesto 11 de la general, después de arribar 21º entre Al Duwadimi y Riyah. Kevin Benavides también tuvo una etapa difícil y arribó en el décimo puesto pero en la general avanzó una posición y quedó a solo 13 segundos de la punta. Las clasificaciones fueron corregidas este mediodía.

El ganador del día fue Ross Branch. El mayor de los hermanos salteños, e integrante de KTM, arribó 9 minutos y 18 segundos después, mientras que Luciano lo hizo 16 minutos y 31 segundos más tarde.

En la general aún manda Skyler Howes, seguido muy de cerca por el vencedor de 2021, mientras que Luciano está a 24 minutos y 32 segundos de su compañero de Husqvarna.

"Realmente estoy muy contento, terminamos bien esta primera parte del Dakar que viene siendo super largo. Hoy salí a apretar, estaba difícil, pero Luciano lo hizo muy bien abriendo camino. Al final nos juntamos un grupo de pilotos, salí a hacer lo mejor posible pese a las piedras. Creo que los pilotos que venían atrás fueron beneficiados por las líneas y no tuve la etapa que quería, aunque me posiciona muy bien para largar la semana que viene. Ahora a descansar y tratar de recuperar energía", sostuvo quien en el día de descanso cumplirá 34 años.

Sobre el balance de la primera semana y su segunda posición en la general, dijo: "La idea era hacer una semana buena, constante, quisiera estar más arriba pero estamos cerquita. A pensar muy bien las estrategias a seguir. El nivel está muy alto".

Luciano, en tanto, no quedó conforme tras el paso de la etapa 8. "Estoy un poco cansado porque me tocó abrir pista, fue la etapa más difícil de navegación y eso se nota en el orden de los pilotos. No estoy muy contento por el resultado al final del día pero el Dakar es así y a mí me tocó abrir el 90% de la etapa. No estoy donde quiero estar en la general pero estoy contento con la moto, me siento muy bien".

Sobre su victoria en la etapa 6 y el retroceso de dos puestos luego del tramo 8, indicó que "preferiría estar más adelante. Estoy 11º en la general, no es un lindo número pero queda una semana. Lo del viernes fue una victoria increíble, voy a seguir luchando para dar lo mejor en la general".

Y comentó que en este Dakar 2023 es otro piloto: "Este año me siento muy diferente al que era antes, mucho más maduro. He tenido errores pero así y todo nunca perdí el foco de la carrera. Antes me hubiese desesperado un poco más".