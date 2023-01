El Gobierno justificó la compra de 500 millones de pesos en gel íntimo

El jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó hoy que la compra de 500 millones de pesos en gel íntimo para el programa "Haceme tuyo" es parte de "una política pública y sanitaria", luego de que dirigentes de la oposición apuntaron contra la administración bonaerense con la adquisición de un millón de potes.

"Eso es algo que siempre se compró, inclusive en el gobierno de María Eugenia Vidal se compraban profilácticos y se compraban geles. Tienen derecho las personas que no tienen los recursos a tener una salud sexual como cualquier otra y eso se entrega en el marco de distintos programas", enfatizó Bianco.

En declaraciones radiales, el funcionario bonaerense precisó: "El gel sirve obviamente para lubricar, para evitar que haya roturas de profilácticos y por lo tanto evita las enfermedades de transmisión sexual o inclusive la posibilidad de embarazos no deseados. Es una política pública y sanitaria".

"Lo que se hizo ahora es una cuestión de mayor eficiencia. Antes se compraban los profilácticos con los sobrecitos del gel y lo que terminaba sucediendo, de acuerdo a la experiencia, es que mucha gente no usaba el gel y lo tiraba", explicó.

Además, el funcionario provincial detalló: "Lo que se hizo ahora fue comprar por un lado los profilácticos y por otro los geles, para darle el gel a aquellas personas que efectivamente lo usan. Es una cuestión de eficiencia y racionalidad presupuestaria en el marco de una política pública que, por suerte, han llevado adelantes los distintos gobiernos que hemos tenido".

"Probablemente lo que molesta acá es el nombre del programa o la presentación del envase. Me parece que es una cuestión de forma que no tiene que ver con el fondo que es una política pública", apuntó Bianco en respuesta a los dirigentes políticos que cuestionaron la licitación.

En esa línea, disparó directamente contra el diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli: "Me parece que fue Santilli el que empezó con la cadena. La verdad es que me parece muy triste y muy penoso que quieran sacar alguna tajada política sobre la base de una política pública que salva vidas". "Hay una cosa muy de morbo por detrás al denunciar estas cosas. Homofobia probablemente, algunas cuestiones vinculadas con el morbo. Una vez más, me parece un triste rol de determinados referentes de la oposición", sentenció.