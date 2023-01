Campaña para concientizar sobre el acoso en los festivales

Itatí Carrique, secretaria de género y diversidad, se refirió al programa que busca concientizar el acoso en la provincia. Mencionó que es una problemática que lo sufren las mujeres a diarios, "las mujeres no somos dueñas del espacio público".

Destacó que en lugares donde hay aglomeración de personas consumiendo bebidas alcohólicas la vulnerabilidad de las mujeres se intensifica por ese motivo la campaña pretende lograr el compromiso de los que organizan festivales para poner a disposición un lugar para hablar del acoso.

La secretaria recordó que ya hubo una campaña similar en el festival de la Chicha y ahora se busca el apoyo de todos los intendentes.

Resaltó que la insistencia es una manera de acosar, "cuando alguien te dijo que no, ya está te dijo que no. Porque esa necesidad de seguir insistiendo".

Carrique remarcó que tenemos una ley de cupo por los que organizan los festivales tiene el compromiso de cumplir esa ley.

"Si no hay respeto por el otro la diversión no es para todos, tenemos que tener la tranquilidad de que vamos a estar cuidados, que no nos van a faltar el respeto" especificó.