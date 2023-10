En 8 meses, Salta exportó US$ 185 millones de oro

Entre enero y agosto de este año, se exportaron desde Salta 185 millones de dólares en minerales, de acuerdo a un reciente documento de la Dirección de Transparencia e Información Minera de Nación. Prácticamente toda la venta al exterior correspondió a la mina de oro Lindero, ubicada al sur del Salar de Arizaro, en la Puna salteña.

En esos 8 meses, la minería representó el 36,2% de las exportaciones totales de la provincia. A la comercialización de oro local se le debe sumar, en un pequeño porcentaje, la producción de boratos.

Hasta agosto fue el cuarto distrito minero con mayor exportación en este rubro, por detrás de Santa Cruz, que acumuló US$ 1.040 millones de ventas de minerales al exterior; San Juan (con US$ 609 millones) y Jujuy (con US$ 544 millones).

Balance nacional

A nivel nacional, en el acumulado enero-agosto el sector minero registró exportaciones por un total de US$ 2.580 millones, que fue el registro acumulado más elevado desde 2013 para dicho período.

El crecimiento interanual vino dado por las mayores exportaciones de plata y oro. En ambos casos, el incremento respondió a los mayores volúmenes exportados (34,9% en la plata y 79,7% en el oro). Por su parte, las exportaciones de litio cayeron por menores precios implícitos de exportación y restaron 0,2 puntos porcentuales a la dinámica general del sector minero.

El oro representó el 59% de las exportaciones mineras de agosto, seguido en importancia por el litio (18%), la plata (16%), las rocas y minerales (6%) y el resto metalífero (1%).

En las provincias mineras del NOA (Catamarca, Jujuy y Salta), las exportaciones de esta actividad en agosto alcanzaron los US$ 81 millones, que significó un crecimiento interanual de 8,7%. En tanto, en el acumulado de 8 meses, hasta agosto, las exportaciones mineras en estos distritos sumaron US$ 889 millones, que representó una suba del 22,6% en relación al mismo período de 2022.

En agosto, el litio explicó el 57,5% de las ventas mineras del NOA, mientras que el oro y la plata acumularon el 31,4% (12,3% y 19,1%, respectivamente).