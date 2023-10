Bullrich, en su recorrida por el país, hoy llegó a Salta

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró hoy que “nosotros venimos advirtiendo que el Gobierno está generando un pozo más profundo todos los días y dejando una crisis enorme. No existe la posibilidad de no tener inflación si uno gasta, gasta y gasta... Vamos a demoler la inflación con medidas muy concretas como un primer presupuesto que no tenga déficit porque cuando uno no tiene déficit, no necesita o endeudarse o imprimir moneda”.

“El Banco Central que tenemos hoy es un Banco Central que es total y absolutamente dependiente del Ministro de Economía. Entonces, no para la inflación, hacen lo que Massa les dice, largan dinero que a la gente le entra por un bolsillo pero que pierde por el otro”, continuó.

Palabra seguida, aseguró que desde el 10 de diciembre “seremos austeridad total, todo el gasto político, todos los ‘chocolates’ de la vida, afuera… no tendremos contemplación contra todos los nombramientos que han hecho para mantener la guarida de La Cámpora”.

En su recorrida por el interior, Bullrich fue acompañada por el presidente del Pro y diputado nacional, Federico Angelini; el candidato a diputado nacional y coordinador político para el interior Damián Arabia; y distintos intendentes, diputados legisladores y concejales locales.

“Nosotros somos la fuerza política que tiene hoy poder político propio, que no dependemos de nadie. El cambio es la primera vez que tiene tantos gobernadores en 40 años de democracia. Somos el partido con más gobernadores, teniendo en cuenta que hay 4 o 5 provincias que tienen gobernadores de partidos locales. Tenemos más de 500 intendentes, tenemos mayorías parlamentarias, es decir, que tenemos para sostener el cambio con nuestra fuerza. Y además, tenemos en mí una líder que no va a negociar el cambio nunca y que tengo la valentía y el coraje para llevar adelante un cambio. No me quedo a medio camino, no negocio, no tengo ningún muerto en el placar”, sentenció.

La candidata a presidente, además, puntualizó que “el ajuste más grande que se ha hecho en estos años ha sido sobre la población argentina. Las clases medias, las clases bajas. Los trabajadores con ingresos fijos quedaron destruídos como los cuentapropistas, los trabajadores informales, los que cobran un plan.…¿Todo esto a costa de qué? ¿De una presidenta del Banco de Nación que gana 9 millones de pesos? Vamos por todos esos recortes. Vamos por todos esos privilegiados. Vamos por los yates de Insaurralde. Les recortaremos el poder a todos los que se han enriquecido para que la plata vuelva a la gente”.

Por último y antes de partir a Tucumán, concluyó: “Creo que tengo la personalidad, la decisión y el carácter que yo le he puesto a mi vida política para llevar adelante tareas difíciles, tareas que necesitan de esa decisión. Hoy somos una fuerza política que por primera vez en 40 años de democracia tiene un peso político más importante que la que hoy está gobernando. Hemos logrado 10 gobernadores, nos faltan 4 elecciones todavía, hemos logrado tener mayorías parlamentarias, más de 500 intendentes y eso hace que tengamos el poder para resolver los problemas de la Argentina”.

Foto crédito: Pablo Yapura