Biella: “Trabajaré con agenda propia”

Sostuvo que los actuales legisladores nacionales por Salta aprobaron leyes que atentan directamente contra los intereses de los salteños.

Y dio como ejemplo la ley de ampliación del subsidio para la empresa Aysa que administra el servicios de agua y cloacas de Capital Federal y Buenos Aires.

“Nosotros -en rigor a la verdad- somos un espacio opositor que propone cortar con la inflación y cortar con la inseguridad”, dijo.

Biella comentó que uno de sus proyectos busca mejorar el servicio de salud en el interior provincial.

“Allí no hay especialistas de ningún tipo, no hay psicólogos, no hay odontólogos, por ejemplo”, dijo.