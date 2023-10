Rally de Marruecos: Luciano Benavides ganó la etapa 4 y está a un paso del título mundial!

Luciano Benavides ganó la etapa 4 del Rally de Marruecos, volvió al podio general y está a 152 kilómetros de la gloria en el Mundial de Rally Cross Country. En Merzouga, a pocos kilómetros de la frontera con Argelia, el piloto salteño puede consagrarse campeón y este martes tuvo una carrera impecable. Se llevó el primer lugar de los 343 kilómetros de especial y pasó a los pilotos delanteros que llevaban bonificaciones, además de haber logrado su décima victoria de etapas en el año.

Mañana abrirá pista para cerrar el mejor año de su vida. "Fue una locura esta etapa, una de las más difíciles de mi vida", dijo a El Tribuno, único medio argentino y sudamericano presente tierras marroquíes.

"Hoy sabía que tenía que ganar o ganar, fue una etapa muy dura, muy rápida, peligrosa y largaba en la sexta posición por lo que no tenía bonus y lo hacía más difícil. Lo pude hacer, lo di todo y salió todo bien cuando podría haber salido todo mal porque tuve que tomar riesgos no divertidos", sostuvo Benavides, quien se ubicó en el primer lugar del tramo Zagora-Merzouga tras 3 horas, 35 minutos y 12 segundos de recorrido. Detrás del piloto de Husqvarna arribaron Ignacio Cornejo (a un minuto y 18 segundos), Toby Price (a 2 minutos y 24 segundos) y Pablo Quintanilla (a 3 minutos y 17 segundos).

"Ahora queda la misma misión aunque la diferencia es que tengo que abrir pista en las dunas", sostuvo por el tramo de mañana en el que abrirá por delante de Cornejo, Price y Quintanilla.

"A esta altura no hay otra opción, he peleado todo el año por esto, hasta acá estoy más que conforme con lo que hice. Mañana se cierra la temporada, ojaá que se de y si no se da con darlo todo estaré contento igual porque sé que di mi máximo. no es fácil estar todo el tiempo darlo todo durante el año entero y lo di, ojalá que mañana se de y espero que hagan fuerzas por eso", indicó.

Qué tiene que pasar para que el salteño sea campeón

Luciano Benavides se ubicó en la tercera ubicación de la general a 6 minutos y 24 segundos de Price, mientras que en el segundo puesto está Ross Branch. El cuarto es Quintanilla