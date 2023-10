Medidas del gobierno para controlar al dólar

La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió, a menos de una semana de las elecciones presidenciales, una nueva resolución en el que se limita las operaciones con CEDEARs.

Así se oficializó a través de la Resolución 982/2023, publicada en el Boletín Oficial. Esta nueva disposición apunta a descomprimir la demanda sobre el Contado Con Liquidación (CCL), en la antesala de cuatro jornadas más que importantes previo a los comicios.



Para tomar esta medida, la CNV sostuvo que "en el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real, así como el impacto de las operaciones instrumentadas en el mercado de capitales a través de la compra venta simultánea de valores negociables".

Además, se aclara que es de "carácter extraordinario y transitorio", hasta tanto "hechos sobrevinientes hagan aconsejable su revisión y/o desaparezcan las causas que determinaron su adopción".

Los puntos más importantes de la nueva normativa sobre CEDEARs

Según establece, en las operaciones de compraventa y que revistan el carácter de inversores calificados, para los valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos en Argentina, se deberá observar:

Para el conjunto de esos valores negociables, la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dólares estadounidenses y en jurisdicción local no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados en la misma jornada de concertación y para cada especie y plazo de liquidación de operaciones, por cada subcuenta comitente.

Para el conjunto de esos valores negociables, la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dólares estadounidenses y en jurisdicción extranjera no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados, en la misma jornada de concertación y para cada especie y plazo de liquidación de operaciones, por cada subcuenta comitente.

Para el conjunto de esos valores negociables, la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en yuanes RMB en jurisdicción extranjera no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en moneda extranjera en jurisdicción local, en la misma jornada de concertación de operaciones y para cada especie y plazo de liquidación, por cada subcuenta comitente. A dichos efectos, en ningún caso podrá computarse la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en dólares estadounidenses que hubiese sido aplicada al cumplimiento de los límites establecidos.

Además, sumó la posibilidad de no usar parking para comprar dólar Contado con Liquidación (CCL) por SENEBI (otro mercado bursátl) mientras se descargue esos dólares vía desarme de CEDEARs contra pesos argentinos.

Por último, los Agentes de Negociación y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYCs) estarán obligados a presentar, de forma semanal, una declaración jurada donde se deje constancia del cumplimiento de las condiciones requeridas.

Esta nueva medida, sin embargo, y según aclaró Elena Alonso, economista del Grupo Broda, "no afecta a los inversores minoristas sino a los agentes de bolsa inscriptos con cartera propia".

"Esta nueva medida va un poco en sintonía con la restricción a los bancos dispuesta el fin de semana largo. Todo esto es para evitar la volatibilidad fuerte y mantener el tipo de cambio hasta las elecciones", agregó, en diálogo con PERFIL.

El Banco Central limitó el acceso a divisas para los bancos

Este viernes, el Banco Central estableció que los bancos no podrán aumentar sus posiciones en dólares hasta el 31 de octubre.

Así se estableció a través de la Comunicación "A" 7863. De esta manera, las entidades bancarias que quieran aumentar su nivel de moneda extranjera deberán solicitarle un permiso al organismo para hacerlo.

La normativa limita la posición global neta de moneda extranjera (PGNME) que incluye los activos, pasivos, compromisos y demás instrumentos y operaciones por intermediación financiera en moneda extranjera o vinculados con la evolución del tipo de cambio, incluyendo las operaciones al contado, a término y otros contratos de derivados.

En este sentido, la disposición establece que dichas empresas "podrán cubrir, total o parcialmente, la posición de contado diaria, hasta llegar a cero, con Letras internas intransferibles" LEDIV "en pesos liquidables por el tipo de cambio de referencia ".

Por lo tanto, antes de pedirle más dólares el Banco Central los bancos deberán liquidar primero todos sus activos en dólares o completarla con títulos en pesos ajustables por el tipo de cambio.

La medida tiene vigencia hasta fin de mes y restringe las operaciones que pueden hacer los bancos en dólares. Sin embargo, no es una disposición inédita, ya que también se había dispuesto en noviembre del 2021, previo a las elecciones de medio término.

RS / LR

Fuente Perfil