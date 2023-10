Hay 3.300 mesas habilitadas para votar en las próximas elecciones en Salta

Recordó además que el listado de electores está elaborado antes de las PASO nacionales de agosto: “Si algún joven complió o cumple 16 años y no estaba en esos listados aunque su cumpleaños sea el 20 de octubre, no ingresará en el padrón y por lo tanto no podrá sufragar”, manifestó Acosta.

Acosta dijo que las multas por no emitir un sufragio van de los 50 a los 500 pesos. “Es una cifra que no fue actualizada y para hacerlo debe intervenir el Congreso”, manifestó.

Las personas que se encuentran enfermas, trabajando, o estén a más de 500 kilómetros de distancia de su lugar de votación tienen justificado el NO voto.

“Deben realizar el trámite personalmente en Deán Funes y España o en la página web del “Registro de Infractores”", recordó.