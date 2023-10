Patricia Bullrich anuncia que apoyará a Javier Milei de cara al balotaje con Sergio Massa

Tras reunirse con Mauricio Macri en la madrugada del miércoles, Patricia Bullrich anunciará este mediodía que un sector del PRO, liderado por ella, apoyará a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa. Esta decisión deja virtualmente fracturado al espacio opositor, que tiene a gran parte del radicalismo encolumnado en un respaldo, explícito o no, al candidato de Unión por la Patria.

El PRO iba a realizar este miércoles a las 11 una cumbre para debatir una postura interna. Sin embargo, a última hora decidieron suspender el encuentro y Bullrich convocó a una conferencia de prensa para el mediodía.

Lo que confirmaron a Clarín es que en esa conferencia, la excandidata presidencial anunciará el apoyo explícito al libertario. El respaldo será exclusivamente de ella y de Luis Petri, su compañero de fórmula en la elección del domingo, en la que Juntos por el Cambio terminó tercero, con el 23,9% de los votos.

Bullrich, en la madrugada del miércoles, fue a la casa de Mauricio Macri a comunicarle su postura. El ex presidente la recibió, la escuchó y avaló esa posición, si bien no le anticipó cuál será su posicionamiento respecto a un apoyo a Milei. Se especula, no obstante, que Macri coincide en salir a jugar a favor del libertario.

La cumbre se dio en medio de versiones de encuentros entre Macri, Bullrich y Milei, que todas las fuentes del PRO desmintieron. Hay un sector ligado al libertario, en cambio, que asegura que las charlas sí se produjeron.

Ahora resta escuchar a los referentes del radicalismo y de la Coalición Cívica de Carrió, que ya habían rechazado un eventual acuerdo con Milei. La fractura total de Juntos por el Cambio, por estas horas, ya parece un hecho.

El que se anticipó a esa ruptura fue Ernesto Sanz, referente radical y uno de los fundadores de JxC, quien habló esta mañana y fue contundente pidió "neutralidad" frente a la segunda vuelta y advirtió que si el PRO apoya a Milei, se rompe el espacio.

"Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes y no tienen vocación de seguir juntas, es obvio que se rompen. Las coaliciones no están diseñadas para vivir eternamente, viven lo que sus miembros quieren", apuntó.

También hubo repercusiones dentro del gabinete porteño en relación a la posición que adoptará cada dirigente del PRo respectro al balotaje. En la cumbre de esta mañana, se produjo un fuerte cruce entre el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y uno de sus funcionarios, Waldo Wolff, que el martes había anticipado su respaldo a Milei, incluso publicando una foto juntos durante un encuentro en un estudio de TV.

Wolff, secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, no solo habló sino que se sentó junto a Milei en el canal La Nación+ y le dio su apoyo en vivo. "Yo tengo mi posición personal, que pertenezco a un espacio, y voy a llevar mi posición. En estas alternativas que hay voy a acompañar a Javier”, dijo.

Otro que se expresó a favor de acordar con Milei fue Javier Iguacel, ex intendente del PRO y hombre de Patricia Bullrich, que se adelantó a todos y el martes apoyó al candidato de La Libertad Avanza.

"No es tiempo de tibios. Voy a apoyar a Javier Milei, porque es libertad o delincuencia. Siempre fui un defensor de la libertad y la honestidad: en mi vida, en mis trabajos y en mi ciudad. Siempre enfrenté a los poderosos. Denuncié la causa Vialidad hasta Chocolate. Caiga quien caiga", expresó.

Otro que fue en línea con el ex ministro de Energía de Mauricio Macri fue el diputado del PRO por Neuquén, Francisco Sánchez, y adelantó que trabajará por la candidatura presidencial de Milei.

Pero no todo el espacio se mostró afín al libertario. Este martes, la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, anticipó que en la reunión que mantendrá con el radicalismo hoy a las 14-y que todavía sigue en pie- planteará que el partido centenario apoye a Sergio Massa.

"Hay una propuesta violenta de la ultraderecha que la representa Milei y nosotros vamos a ocupar el lugar de oposición, pero si tenemos una opción la vamos a analizar, pero vamos a estar en contra de Milei", resumió y agregó que en ese marco "es muy probable que apoyemos a Massa".

Esta tarde hay otro encuentro clave de dirigentes de Juntos por el Cambio, en vistas de conocer la postura que tomarán para la segunda vuelta. Los ocho gobernadores electos de JxC se reunirán en la Casa de Corrientes, en la calle Maipú 271. También estará el anfitrión, el gobernador Gustavo Valdés.

En este encuentro participarán los gobernadores electos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco). No está confirmada la presencia del futuro jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que recién fue electo después de la renuncia de Leandro Santoro a competir en el balotaje.

Hasta ahora, el primer partido integrante de Juntos por el Cambio en dar su postura oficial sobre el balotaje fue la Coalición Cívica, al anunciar que no respaldará "ni a (Sergio) Massa ni a (Javier) Milei" ya que "proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad".

Fuente: Clarin