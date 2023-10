El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa luego de que Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, se pronunciara a favor del candidato presidencial Javier Milei, y sentenció: "Tengo una posición diferente a la que ella expresó".

En ese contexto, de cara al balotaje entre Sergio Massa y Milei, opinó: "Los dos son malos para la Argentina", pero aclaró que "es mi posición personal, el voto es de la gente".

“El resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema. Quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones que tenemos en el balotaje son muy malas para los argentinos”, aseguró en relación a los candidatos que disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de noviembre.

El kirchnerismo es una catastrofe, nunca lo vamos a apoyar, pero tampoco un salto al vacío", fue otra de las duras definiciones que realizó en contra del oficialismo y del candidato libertario.

Cumbre de Bullrich y Milei, de medianoche y en secreto

Con respecto a la reunión entre Bullrich y Milei, Larreta sostuvo que "no sabía nada, fue a la medianoche, en secreto, y me desayuné con esa reunión, no tenía ni idea, no sé que hablaron".

El Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también se mostró a favor de sostener la unidad en Juntos por el Cambio, pero advirtió que "nos debemos una reflexión, una autocrítica". Minutos antes, reconoció que "el fin de semana con JxC sufrimos una gran derrota de la que tenemos mucho para aprender”, sostuvo.

“Hubo millones de argentinos que nos votaron hace dos años y ahora eligieron otras opciones. Y hay razones concretas por las cuales dejamos de representarlos”, argumentó.

Además le reprochó al expresidente Mauricio Macri haberle dado el "aval" al candidato de la Libertad Avanza, durante la campaña electoral, un comportamiento que, dijo, fue observado incluso por la expostulante de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich.

El populismo de Sergio Massa

A su vez, Rodríguez Larreta dijo que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es “la reelección del populismo kirchnerista y del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación y de seguir dandole a la maquita, regalando pesos que cada día valen menos”.

“Siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo. Me sacaron la coparticipación y me enfrente, fue a la corte. Me cerraron las escuelas, me la banqué y mantuvimos las escuelas abiertas”, recordó el jefe de Gobierno durante la conferencia de prensa.

En ese marco, el dirigente opositor enfatizó: “No hay ninguna posibilidad de que integre el gobierno kirchnerista, porque no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente”.

Milei, el nuevo populismo

Por otra parte, el alcalde porteño también fue duro con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, cuando afirmó: “Es un nuevo populismo y un salto al vacío. No creo en nada de lo que propone. No creo en la venta libre de armas y de órganos. Me parece un desastre. No creo en la dolarización sin dólares que nos va a dar más inflación y más pobreza”

En este sentido, el jefe de Gobierno subrayó que Milei está en el “borde de la democracia” y que sus ideas son “malas y peligrosas”.

“Construyó su carrera en base a la agresión. No creo que la argentina necesite eso. Basta de agresiones”, afirmó Larreta y agregó: “El tipo dijo de mi cualquier disparate y me trató de rata. Lo más suave que dijo fue que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba matar. No es bueno para el país”.