El Ministerio de Salud realiza actividades para la detección del cáncer de mama

Octubre es el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con la finalidad de llamar la atención sobre la problemática y promover la detección precoz ya que, cuanto antes se diagnostique la enfermedad, mayores son las posibilidades de curación.

En esa línea, el Ministerio de Salud Pública, da a conocer las diferentes actividades que realizará durante las próximas semanas.

Móvil Oncológico

Mañana, lunes 9, se apostará en la puerta del centro de salud de Villa Floresta, el martes 10 en el hospital Arturo Oñativia, miércoles 11 y jueves 12, en el centro de salud Nº63 , ubicado en avenida Sarmiento 655.

El martes 17, realizará estudios, en el centro de salud N° 1 de Villa Primavera.

El miércoles 18, atenderá en el hospital de Cerrillos, el jueves 19 en el hospital Materno Infantil y el viernes en el centro de salud Nº4, en Ituzaingó 1051.

Desde el lunes 23 al jueves 26, el móvil oncológico estará apostado en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes y los turnos deberán solicitarse en el Hospital San Bernardo.

El viernes 27 en el hospital Papa Francisco. Mientras que el lunes 30 y martes 31 de octubre en el centro de salud Nº 55, en Jaime Durand 55.

En todos los casos, los turnos se distribuirán en los horarios de 8 a 19.

La titular del área de Oncología de la provincia, Belén Franzini, indicó que la recorrida del camión busca captar mujeres mayores de 50 años, sin cobertura social. Los turnos deberán ser coordinados con los centros de salud de referencia y hospitales. “Por una cuestión operativa, el mamógrafo no puede realizar más de 30 estudios diarios, por lo que le pedimos a las vecinas que no concurran si no tienen un turno porque no será a libre demanda”, remarcó la especialista.

Además, Franzini, recordó que “en Capital los hospitales Papa Francisco, San Bernardo, Materno Infantil y Oñativia cuentan con sus propios aparatos por lo que la visita del Camión Móvil es para reforzar la atención. Por lo que las mujeres que no consigan turno para este mes para el móvil, es sumamente importante que se hagan el estudio en cualquier momento.

Actividades

Para el día 19, está previsto que se ilumine de color rosa, que es dedicado a nivel mundial, crear conciencia y sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El hospital Público Materno Infantil, el día 19, desde las 8.30, en el acceso principal, profesionales especialistas en el tema brindarán información relevante sobre el cáncer de mama que, según estadísticas nacionales, es el carcinoma que más afecta a las mujeres argentinas.

Además, se montará stand de lazos de amor con la fundación Hope y se realizará una caminata simbólica.