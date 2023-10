Cómo fue el segundo y último debate presidencial

El segundo debate presidencial llegó a su fin. Se desarrolló este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con a participación de Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. Luego del primer encuentro el domingo pasado en Santiago del Estero, los cinco postulante presidenciales buscaron posicionarse de la mejor manera de cara al 22 de octubre.

Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, adoptó una postura más firme en su discurso. Sus críticas más destacadas se dirigieron hacia Sergio Massa y Javier Milei. En el eje temático de "Trabajo y Producción", el Ministro de Economía se encontró en una situación difícil, ya que sus oponentes se enfocaron en los desafíos actuales de su gestión en el Gobierno. La semana pasada, durante el debate económico, el candidato de Unión por la Patria no enfrentó tantos cuestionamientos como los que recibió en esta ocasión.

Milei, quien ganó las PASO y lidera las encuestas para las elecciones generales, intentó evitar errores, pero se encontró en aprietos cuando Bullrich le cuestionó acerca de los candidatos en su lista. "¿Crees que realmente puedes lograr un cambio con tantos individuos cuestionables en tus filas?", inquirió la candidata de JXC. "Tú también cuentas con un buen número de personas que provienen de otras corrientes políticas", respondió "El León", sin negar la acusación.

El gran evento fue organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la casa de estudios insignia de la ciudad de Buenos Aires.

"Sergio Massa: Te pido que vayas sin bronca ni odio"

"Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos cuatro años. Volver atrás, un salto al vacío o apostar a un modelo de producción y desarrollo”, señaló Massa en su discurso de cierre. “Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. A vos que sos científico y docente, y que crees en nuestros investigadores y en la educación pública. A nuestras pymes, a nuestros trabajadores, y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años, y lo peor ya pasó. El 22 de octubre tenés un minuto importante, porque seguramente vas a decidir por los próximos cuatro años. Te pido que vayas sin bronca ni odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro”, cerró.

"Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo"

“Compatriotas, como les dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Bullrich, eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo, además, de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lugar del mundo y significan un viaje a lo desconocido, y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto, defendí al interior porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Defendí al interior frente al centralismo del AMBA y les pido que me acompañen con su voto, para ser un país normal y federal”, dijo el cordobés.

Bullrich: "El 22 de octubre el poder cambia, y lo tenés vos en tus manos. Usalo para decirle no al kirchnerismo"

“Yo soy una luchadora, luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo, contra los que arruinaron este país hermoso, contra los que abusan del poder que tienen. Y, te aseguro, a estos tipos no los derrotas con discursos lindos sino siendo más fuertes que ellos. Yo los enfrenté siempre y como presidente los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia, y lo tenés vos en tus manos. Usalo para decirle no al kirchnerismo, y para decirle sí a un cambio de verdad, el cambio de Juntos por el Cambio”, cerró Bullrich.

Javier Milei: Siento que la Casta política aquí presente nos está tomando el pelo

“A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la Casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como el anterior, termina siendo una pantomima irritante. Los políticos que hace 40 se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien necesitan para explicar por televisión abierta, cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno pidió perdón, ninguno resignó un privilegio, ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso y claro: no lo van a hacer porque están atornillados a los carritos. Ellos no pueden ser la solución al problema porque son el problema, por ende, les pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate que se pregunten: ¿ustedes creen que una argentina distinta es posible con los mismos de siempre?”, expresó el libertario.

Bregman en su mensaje final

“Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos que dar un mensaje contundente, no somos ni sometidos, ni cómplices, este 22 de octubre hay 5 fórmulas presidenciales y te pedimos que elijas según tus convicciones, tus valores, que no te resignes, además sabes la importancia de tener diputados de izquierda en el congreso que no se van a vender, no se vana dar vuelta, no vamos a salir de esta con salvadores individuales, esta lucha necesita que te involucres. Necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más, esta campaña tomala en tus manos, sabes que hacemos todo a pulmón, difundámosla por todo el país, llevemosla a cada lugar. Levanta la izquierda, levantemos la izquierda”.

22.56 | Se iniciaron los mensajes finales de los candidato

22.55 | "Marxismo cultural", la respuesta de Milei sobre la agenda 2030 de la agenda cambioambiental

Milei fue el último en responder en la ronda de mano a mano. Le tocó una pregunta de Juan Schiaretti sobre los acuerdos de París y la agenda 2030.

22.50 | La picante pregunta de Milei a Bullrich sobre la reunión Massa - Melconian

La última pregunta de Javier Milei fue a Patricia Bullrich: "Hace siete días le pregunté por las Leliqs y me contestó cuatro días después por el tipo de cambio paralelo. Me puede decir qué hacia el señor Melconian negociando con Massa la SIRA".

22.47 | Bullrich lo trató de corrupto y Massa fue por las formas: “No alcanza con gritar para corregir la mala performance que estás haciendo”

22.40 | Milei a Bregman: "Usted que ama tanto al socialismo, ¿me podría decir la lista de empresas y sectores que va a nacionalizar en caso de ser gobierno?".

22.39 | Milei acusó al Gobierno de "genocida" por los muertos del covid

La segunda pregunta que recibió Milei fue de Massa fue sobre el voto en contra la ley de cardiopatías congénitas. El libertario respondió: "Parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas por la salud pública, si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tienen que hacer, significa que le sistema anda mal. Si vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben y no que hagan un desastre como durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos y no 130 mil por culpa de este gobierno genocida".

22.31 | "Montonera asesina"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a acusar en el debate a la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de "montonera asesina". "Vos también tenés un montón de gente que viene de otro lado, tenés inflexibilidad mientras intentas lavar tu pasado de montonera asesina. Nosotros solo gritamos y ¿no podemos sumar otra gente", dijo Milei al defender el apoyo de Luis Barrionuevo.

22.36 Massa promete incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas

Javier Milei le preguntó a Mássa como hará en caso de ser presidente para avanzar en su política internacional si adentro de su espacio tiene gente que “apoya a los terroristas y es amigo de países delincuentes”. rroristas que hicieron atentados en Argentina puedan ser juzgados y condenados en Argentina”, le respondió Massa Milei.Por último, prometió que cuando sea presidente va a incluir “a Hamas en la lista de organizaciones terroristas".

22.34 | De Bullrich a Schiaretti: “Sólo defiende a Córdoba, no parece candidato a presidente”

22.23 | Preguntas cruzadas entre los candidatos

22.09 | Comenzó el segundo eje temático: Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente

El bloque lo inició Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria. Ponderó que este eje haya sido elegido por la votación de la gente. Luego desarrolló puestas, relacionadas con el crédito hipotecario y la entrega de lotes con servicios. Por otro lado, contó cómo sería su programa de loteo en todo el país: “Estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado nacional. Vamos a poner en marcha un programa de dos millones de lotes con servicio, con inversión pública”. “Hay tres cosas claras: vengo planteando la reforma del código penal: quien contamina un río tiene que ir a prisión, de tres a ocho años”, agregó.

Finalmente, el candidato de Unión por la Patria habló del cuidado del ambiente: “Casa común y casa propia, el desafío de los próximos cuatro años”, resumió.

En su derecho a réplica, Bullrich apuntó: “Massa, te lo voy a recordar, hay dos millones de pobres más en el tiempo que va tu año de ministro de Economía. ¿De qué hablás? Hoy no compra una casa nadie en la Argentina, nadie puede alquilar. Hablás de un país que no existe.

Bregman, en tanto, hace uso del derecho a réplica: "Quienes alquilamos por muchos años sabemos lo que significa la incertidumbre de no tener un techo para vivir. Créditos hipotecarios disponibles ya".

Myriam Bregman expone con sus dos minutos en el último bloque. "El sistema capitalista está destruyendo al planeta. Sequías, incendios, ola de calor,contaminación y más contaminación, y aun así todos los candidatos proponen el extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales".

Javier Milei habla sobre Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente: "Son tres elementos los fundamentales. Uno son los ingresos, la longevidad y la educación. Es interesante porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica. Los países libres son más ricos que los reprimidos. En los países libres las personas viven un 20% más. Para llegar al capital humano requerimos un trabajo previo, proponemos mejorar la informática y la transparencia. En materia de educación nuestro compromiso con la alfabetización para que haya competencia entre instituciones. Libre elección de contenidos para que cada uno pueda desarrollar su carrera".

Bregman, utiliza su último derecho a réplica: "No entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo respuestas. Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar los ríos. Llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo".

Bullrich: "El desarrollo humano arranca por empezar a respertar. Mostrás motosierras y agredís a las mujeres. Massa, no necesitamos que nos defiendas, nos defendemos solas. Argentina necesita un modelo donde no hay inflación. Ese es el verdadero desarrollo humano, lo demás es mentira".

Schiaretti: "Es obvio que para que tengamos vivienda hacen falta créditos que tiene que ser dados con variación salarias. El Estado nacional y provinicial debe hacer las viviendas populares para la gente sin recursos. Es lo que estamos haciendo en mi provincia porque la gente sola no puede. Hay que dar vuelta lo que hizo el kichnerismo".

21:57 | Massa a Milei: “Hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres”

El candidato de UxP cruzó a su par de La Libertad Avanza en un derecho a réplica. “Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres”, lanzó Massa. La referencia del ministro se dio luego de un cruce de réplicas que mantuvieron Milei y Myriam Bregman.

“Porque más allá de que piensen distinto tiene derecho a opinar distinto a vos”, agregó y remató: “ Muestra tu rasgo autoritario".

21:43 | Bregman le preguntó a Massa si podría “vivir con 124 mil pesos por mes, como los jubilados”

Myriam Bregman solicitó un nuevo derecho a réplica tras la exposición de Sergio Massa en el segmento de “Trabajo y Producción” para preguntarle al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria si podría “vivir con 124 mil pesos por mes, como los jubilados, (con) bono incluido”.

21.41 | Massa promete “una mejora de los ingresos” al exponer sobre Trabajo y Producción

El candidato a presidente de UxP dijo que en la actualidad ya están “planteando una mejor del ingreso desde dos lugares: la paritaria libre y la reducción de impuestos”.

“Ya hay 16 millones de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y terminamos con la mentira del impuesto a las Ganancias sobe el salario”, recordó.

21.40 | Juan Schiaretti ya usó todos sus derechos a réplica

El candidato a presidente por el peronismo cordobés expuso sobre Trabajo y Producción y dijo que para conseguirlo "tiene que haber inversión. Para ello tiene que haber seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y no atacar a los inversores como hace el kirchnerismo".

21.37 | Comenzó el segundo eje temático: Trabajo y Producción

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó contra su adversario de Unión por la Patria: “Massa, no puedo creer lo que decís: un dólar a mil mangos, hiperinflación, la angustia: entrás a un almacén y de entrada 5 mil mangos te gastaste.

21:35 | "En la Argentina liberal los que van a tener miedo son los delincuentes", la amenaza de Milei en seguridad

Bullrich, arrinconó a Milei por la liberación de armas y venta de órganos

La postulante presidencial de JxC fue una de las que pidió derecho a réplica para responderle a Javier Milei. “A los mamás y papás, si se liberan las armas van a estar en mano de Los Monos. Las armas van a terminar masacrando hicos en las escuelas”, dijo. Aprovechó, también, para hablar de la venta de órganos. “Si liberas la venta de organos, hoy el 10% en el mundo es trata de personas, secuestran chicos y venden órganos. Interpol dice que es uno de los delitos más codiciados en el mundo delictivo”, concluyó en sus 45 segundos.

21:24 | Fuerte cruce entre Sergio Massa y Patricia Bullrich: “A Insaurralde le pedí la renuncia, vos nunca le pediste la renuncia a Milman”

El candidato de Unión por la Patria aseguró que si es elegido construirá un "FBI argentino" y hubo murmullos en el recinto. "Vos nunca pediste la renuncia de Milman", la acusación de Massa a Bullrich en el momento ms tenso en lo que va del debate. "Uhh", se escuchó desde la platea.

21.22 | Sergio Massa expone sobre Seguridad, el primer eje temático de la noche

"Queremos un FBI Argentino que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes: corrupción, narcotráfico y trata de personas. Tenemos el objetivo que vuelva a establecer el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y una parte vaya a los clubes de barrio. Tenemos que animarnos a exigirles cuentas a la Justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años", dijo el candidato a UP.

Bullrich hace uso del derecho a réplica. "¿Tus números te los da Insaurralde? Tus socios son corruptos, son delincuentes. No hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo".

"Tigre se transformó en la ciudad más segura del conurbano. Cámaras en todas las esquinas de los barrios y el botón de pánico en el celular de cada ciudadano. No hablo de acusaciones falsas. Insaurralde cometió un grave error y por eso pedimos su renuncia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman, Patricia".

21.20 | Juan Schiaretti tiene su minuto para hablar de Seguridad

Hay que acabar con la puerta giratoria. Hay que cambiar la ley penal juvenil. Hay que hacerlo conforme a las recomendaciones de la ONU y UNICEF. Argentina no produce droga, pero tiene una frontera que es un colador. Hay que implementar la ley de derribo para aquellas aeronaves que no acaten las obligaciones. Hay que crear una fuerza federal antinarcotráfico. Hay que tenér cárceles de máxima seguridad y avanzar en el cuidado y la investigación del lavado de activos. Si actuamos terminando con la puerta giratoria, vamos a avanzar mucho contra la inseguridad", dijo en candidato Schiaretti.

21.17 | Bullrich habló sobre su experiencia

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio fue la encargada de inaugurar el primer bloque temático, sobre Seguridad. La exministra en el gobierno de Mauricio Macri sacó a relucir su experiencia y confrontó directamente con Massa y con Milei. “Me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales, que le sacan la vida a la gente”, dijo Bullrich.

“Ellos liberan presos y les dan internet y celulares en las cárceles. La gente tiene miedo. Nosotros tenemos las cosas claras, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que libera a los presos. Y Milei quiere liberar las armas, y con las armas liberadas caen a manos de los delincuentes, de los narcotraficantes”, señaló a los postulantes de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

La acompañó Chocobar, quien -dijo ella- defendió a un ciudadano. Y prometió reformas de código penal y baja de la edad de imputabilidad

21.12 | Primer eje temático: Seguridad

21.02 | Con la presentación de los candidatos, comenzó el segundo debate presidencial

Javier Milei: "Mi solidaridad para con Israel. Yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de caer. Hoy la inflación viaja al 120%. Estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores son peores que en el 2001".

Patricia Bullrich: "Mi solidaridad para con Israel. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Lo yates de Insaurralde, cuando los argentinos no pueden llegar a fin de mes. Hay que acabar con los Insaurraldes. Hay que ganar esta elección y sacarlos de raíz. Massa no puede, Milei se ha asociado con ellos. Somos la única fuerza política con la capacidad para cambiar este país. Necesitamos el voto de ustedes".

Juan Schiaretti: "Reitero mi solidaridad con Israel. Hay más inseguridad, ha caído el salario el 15% en los últimos años. Dejan de lado a las provincias".

Sergio Massa: "Gracias a los que el domingo pasado me acompañaron en el debate, quiero dejar sentada mi solidaridad con las víctimas del ataque terrorista. Hoy es un día muy importante. Vamos a contarte que vamos a hacer con la seguridad, con el cuidado del medio ambiente. No vengo con chicanas ni a pelear, vengo a proponer, que es lo que necesitan los argentinos".

Myriam Bregman: "Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días. Somos muchas y muchos los que no nos resignamos. No queremos más privilegios para políticos ni jueces. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de la clase trabajadora".