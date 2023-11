“Rana” Villa: “Milei mostró que no está preparado para gobernar el país” El ex diputado provincial kirchnerista Ramón Villa analizó esta mañana el debate de ayer en el compitieron los candidatos Javier Milei y Sergio Massa. “Para ser presidente, te tenés que preparar, estudiar, eso fue lo que no hizo Milei. En cambio Massa se mostró más sólido”, comentó Villa.