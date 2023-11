El comercio salteño, a la espera de las medidas del presidente electo

“Venimos de un año muy malo, con tomas de medidas paroxísticas por parte del gobierno actual y este cambio nos provoca algo de desconcierto sobre cómo seguir”, dijo.

Sobre la posibilidad de aumentos en los precios, manifestó: "No creo que sea la acción únicamente del nuevo presidente. Nosotros ayer en asamblea ordinaria se le consultó a los consejeros sobre si ya tenían listas nuevas y dijeron que todavía no. De cualquier manera se prevé que sí, que va a empezar a haber listas nuevas, pero no tenemos ninguna en ese momento", expresó.

Indicó que planifican convenios para que la gente pueda comprar en las fiestas y así repuntar las ventas en diciembre.

Cada día más comercios salteños se suman al horario corrido, pese a la discusión y el debate sobre el tema.

“El horario corrido es muy bueno porque permite ahorrar tiempo de traslado y viajes en el colectivo”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Indicó que la cuestión del horario se regulará sola sin la necesidad de plenarios ni ordenanzas.

“Si las grandes tiendas abren, también lo harán el resto de los comercios”, finalizó.